Як вибрати смартфон та не переплатити: покрокова інструкція

Одна з найчастіших причин покупки нового смартфону є “підвисання” та швидке розряджання старого. Найпростіше придбати флагманський смартфон якогось відомого бренду з хорошим залізом та місткою батареєю, але чи є сенс переплачувати? Розповідаємо, на які характеристики звернути увагу при виборі смартфона.

Як визначитися, який смартфон потрібен

В каталозі інтернет-магазину Ringoo запропоновано широкий асортимент смартфонів. Щоб обрати відповідний варіант, варто визначитися з метою покупки — ігри, серфінг соціальних мереж чи створення фото. Важливо обрати гаджет з відповідним “залізом”. Також слід розуміти, хто буде користуватися телефоном. Смартфон для дитини чи пенсіонера відрізнятиметься від девайса для бізнесмена чи блогера.

6 кроків для вибору смартфона

Операційна система. Саме цей програмний компонент змушує ваш телефон. Найпопулярніші та доступні за ціною смартфони на Android. Головна їх перевага — гнучкість в налаштуваннях. iOS. Ця ОС доступна лише на смартфонах Apple. Вона закрита для змін, однак її робота більш оптимізована. При цьому головний її недолік в тому, що більшість додатків з AppStore платні. Екран. Розмір екрана повинен підбиратися під конкретні завдання. Якщо вам потрібен смартфон лише для дзвінків, то вистачить моделі з діагоналлю близько 4,5 дюймові, для перегляду відео чи читання — від 6 дюймів. Що стосується розширення, то чим вищий показник, тим краще. Варто обирати серед HD, FullHD, QHD. Камера. Зараз більшість брендів пропонують хороші камери. Однак не варто орієнтуватися лише на кількість мегапікселів, адже на якість фото впливає й розмір матриці, якість лінз на програмне забезпечення смартфона. Процесор. Щоб користуватися додатками, грати в ігри та витрачати час в соцмережах, а іноді ще й одночасно, варто вибрати смартфон з хорошим процесором, оперативною та внутрішньою пам’яттю. Що стосується кількості ядер та частоти процесора, то ситуація така ж як і з камерою. Не завжди двоядерний процесор кращий за чотириядерний. Якщо говорити про iPhone, то в нього не завжди найкращі характеристики камери, але знімки виходять чудовими. Така ж ситуація з процесором, 2 ядра в смартфоні Apple можуть бути продуктивнішими за смартфони Android. Однак в андроїд смартфонах теж є з чого вибрати — Qualcomm, MediaTek, Exynos часто демонструють себе з кращого боку. Загалом, середньобюджетні смартфони Android дозволяють без проблем запускати більшість додатків та навіть 3D ігри. Оперативна та внутрішня пам’ять. Тут все значно простіше. Для дзвінків вистачить і двох Гб оперативки. Для потужних ігор чи активного користування соцмережами краще обирати варіанти з мінімум 4 Гб оперативної пам’яті. Що стосується внутрішньої пам’яті, то все залежить від того, як ви користуватиметесь смартфоном. Пам’ять Android смартфона можна легко розширити за допомогою карти пам’яті, а от iPhone не підтримує карти пам’яті, тож варто ще до покупки задуматися про обсяг пам’яті. Батарея. На сьогодні навіть в бюджетних смартфонів досить непогані батареї. Краще обирати моделі з показниками ближче до 5000 мАг. Так ви менше залежатимете від розетки.

Як бачите, обрати смартфон не так вже й важко. Проаналізуйте кілька моделей та зробіть вибір на користь того, який найбільше підходить під ваші задачі.