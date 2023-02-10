Як вибрати смартфон та не переплатити: покрокова інструкція
Одна з найчастіших причин покупки нового смартфону є “підвисання” та швидке розряджання старого. Найпростіше придбати флагманський смартфон якогось відомого бренду з хорошим залізом та місткою батареєю, але чи є сенс переплачувати? Розповідаємо, на які характеристики звернути увагу при виборі смартфона.
Як визначитися, який смартфон потрібен
В каталозі інтернет-магазину Ringoo запропоновано широкий асортимент смартфонів. Щоб обрати відповідний варіант, варто визначитися з метою покупки — ігри, серфінг соціальних мереж чи створення фото. Важливо обрати гаджет з відповідним “залізом”. Також слід розуміти, хто буде користуватися телефоном. Смартфон для дитини чи пенсіонера відрізнятиметься від девайса для бізнесмена чи блогера.
6 кроків для вибору смартфона
- Операційна система. Саме цей програмний компонент змушує ваш телефон. Найпопулярніші та доступні за ціною смартфони на Android. Головна їх перевага — гнучкість в налаштуваннях. iOS. Ця ОС доступна лише на смартфонах Apple. Вона закрита для змін, однак її робота більш оптимізована. При цьому головний її недолік в тому, що більшість додатків з AppStore платні.
- Екран. Розмір екрана повинен підбиратися під конкретні завдання. Якщо вам потрібен смартфон лише для дзвінків, то вистачить моделі з діагоналлю близько 4,5 дюймові, для перегляду відео чи читання — від 6 дюймів. Що стосується розширення, то чим вищий показник, тим краще. Варто обирати серед HD, FullHD, QHD.
- Камера. Зараз більшість брендів пропонують хороші камери. Однак не варто орієнтуватися лише на кількість мегапікселів, адже на якість фото впливає й розмір матриці, якість лінз на програмне забезпечення смартфона.
- Процесор. Щоб користуватися додатками, грати в ігри та витрачати час в соцмережах, а іноді ще й одночасно, варто вибрати смартфон з хорошим процесором, оперативною та внутрішньою пам’яттю. Що стосується кількості ядер та частоти процесора, то ситуація така ж як і з камерою. Не завжди двоядерний процесор кращий за чотириядерний. Якщо говорити про iPhone, то в нього не завжди найкращі характеристики камери, але знімки виходять чудовими. Така ж ситуація з процесором, 2 ядра в смартфоні Apple можуть бути продуктивнішими за смартфони Android. Однак в андроїд смартфонах теж є з чого вибрати — Qualcomm, MediaTek, Exynos часто демонструють себе з кращого боку. Загалом, середньобюджетні смартфони Android дозволяють без проблем запускати більшість додатків та навіть 3D ігри.
- Оперативна та внутрішня пам’ять. Тут все значно простіше. Для дзвінків вистачить і двох Гб оперативки. Для потужних ігор чи активного користування соцмережами краще обирати варіанти з мінімум 4 Гб оперативної пам’яті. Що стосується внутрішньої пам’яті, то все залежить від того, як ви користуватиметесь смартфоном. Пам’ять Android смартфона можна легко розширити за допомогою карти пам’яті, а от iPhone не підтримує карти пам’яті, тож варто ще до покупки задуматися про обсяг пам’яті.
- Батарея. На сьогодні навіть в бюджетних смартфонів досить непогані батареї. Краще обирати моделі з показниками ближче до 5000 мАг. Так ви менше залежатимете від розетки.
Як бачите, обрати смартфон не так вже й важко. Проаналізуйте кілька моделей та зробіть вибір на користь того, який найбільше підходить під ваші задачі.
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