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Топ 5 кращих і корисних додатків для розумного годинника

29.06.2022
1 хвилина на прочитання
Samsung Galaxy Watch 3

Розумний годинник – функціональний гаджет. Він може не лише показувати час, рахувати пройдені кроки та спалені калорії, а й запускати програми. Причому багато сучасних моделей дозволяють не тільки задовольнятися встановленим софтом, а й ставити програми самостійно. Про те, які програми для розумного годинника кращі і йтиметься в цій статті.

№5 – Easy Voice Recorder

Easy Voice Recorder
Easy Voice Recorder
Завантажити QR-Code
Easy Voice Recorder
Developer: Digipom
Price: Free
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot
  • Easy Voice Recorder Screenshot

З Easy Voice Recorder ви можете відчути себе справжнім шпигуном і використовувати розумний годинник як диктофон. Звичайно, враховуючи те, що ваш гаджет оснащений мікрофоном. У додатку є безліч різних налаштувань, а мінімалістичний інтерфейс значно спрощує експлуатації програми.

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№4 – MR Time

TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face
TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face
Завантажити QR-Code
TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face
Developer: TIMEFLIK (ex MR TIME)
Price: Free
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot
  • TIMEFLIK (MR TIME) Watch Face Screenshot

Одна з особливостей розумного годинника – можливість кастомізації. Як тільки старий циферблат набридне – ви можете змінити його на новий. А допоможе в цьому програма MR Time. У ній доступні тисячі різних варіантів, переважна більшість яких є абсолютно безкоштовними. Нові циферблати з’являються щотижня, тому з цією програмою ви завжди зможете оновлювати свій годинник.

№3 – Lifesum

Lifesum: Healthy Eating & Diet
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Завантажити QR-Code
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Developer: Lifesum
Price: Free
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot
  • Lifesum: Healthy Eating & Diet Screenshot

Якщо ви стежите за дієтою, вам обов’язково треба встановити на годинник Lifesum. Додаток дозволяє стежити за калоріями та ретельно відстежувати прийоми їжі. Крім того, його можна синхронізувати з програмою, яку ви використовуєте для тренувань, щоб ви мали повний контроль над своїм тілом.

№2 – Komoot

Komoot: Cycling & Hiking Maps
Komoot: Cycling & Hiking Maps
Завантажити QR-Code
Komoot: Cycling & Hiking Maps
Developer: komoot GmbH
Price: Free
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot
  • Komoot: Cycling & Hiking Maps Screenshot

Якщо ви любите займатися спортом на свіжому повітрі, лазити горами і їздити велосипедом за містом – качайте Komoot. За допомогою програми ви можете побудувати точний маршрут, при цьому вона дасть вам корисні підказки на кшталт пам’яток, які можуть зустрітися у вас на шляху, перешкод та іншого.

№1 – Adidas Running

adidas Running: Sports Tracker
adidas Running: Sports Tracker
Завантажити QR-Code
adidas Running: Sports Tracker
Developer: Adidas Runtastic
Price: Free
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot
  • adidas Running: Sports Tracker Screenshot

Для бігунів це одна з найкращих програм. Вона веде облік всіх ваших фізичних активностей, будує маршрут, тривалість забігу, визначає кількість спалених калорій та відображає інші важливі параметри. Після закінчення тренування виводиться корисна статистика, що дозволяє відстежувати прогрес. Комфортно користуватися програмою можна не витративши жодної копійки.

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29.06.2022
1 хвилина на прочитання
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