Глибокий розряд смартфона: чи варто боятись розрядки до 0%

Багато хто чув, що смартфон не рекомендується розряджати в нуль і підключати його до мережі потрібно заздалегідь, коли якийсь відсоток заряду на телефоні ще є. Ця заява правдива частково, оскільки сильний розряд мобільного пристрою справді шкідливий для батареї, але виникає небезпека тільки при глибокому розряді.

Щоб розібратися, коли саме настає глибокий розряд, потрібно знати про те, як працює контроль заряду. Він здійснюється у два етапи:

Перший етап. Контролер дає команду вимкнути смартфон, коли його рівень заряду дорівнює 0. На ділі невеликий запас відсотків у батареї залишається, а потрібен він для того, щоб власник встиг знайти зарядний пристрій або розетку і підключив телефон до мережі.

Контролер дає команду вимкнути смартфон, коли його рівень заряду дорівнює 0. На ділі невеликий запас відсотків у батареї залишається, а потрібен він для того, щоб власник встиг знайти зарядний пристрій або розетку і підключив телефон до мережі. Другий етап настає, якщо розряджений і вимкнений телефон довгий час не підключають до зарядного пристрою. У цьому разі контролер вимикає електронну схему всередині акумулятора, щоб уникнути його руйнування і можливого загоряння.

Блокування електричного кола всередині батареї і є глибоким розрядом. Це процес виявлення критично низького рівня заряду і захисту акумулятора від деградації та самозаймання, які можуть виникнути через критично низьку напругу.

При цьому сама процедура блокування ланцюга не проходить для телефона без наслідків. Кожен глибокий розряд приходить до часткової деградації та зменшення ємності батареї. А що менша ємність акумулятора, то швидше він розряджатиметься і то швидше його потрібно буде замінити на новий.

Що робити, щоб не допустити глибокого розряду телефона?

Хоча під час глибокого розряду електричний ланцюг блокується для захисту батареї від поломки та загоряння, ця процедура все одно завдає шкоди акумулятору. Рекомендується уникати повного розряду смартфона такими способами:

Ставити смартфон на зарядку, поки він не повністю розрядився. На думку багатьох фахівців, пристрій потрібно підключати до мережі, коли рівень заряду досягне 15-20%, але це число має рекомендаційний характер. Не буде особливої різниці, якщо смартфон підключать до мережі, коли він розрядиться, наприклад, до 5% або 3%.

Якщо за рівнем заряду не вдалося встежити і смартфон розрядився до 0%, то глибокий розряд не настане одразу, оскільки батарея відключається трохи заздалегідь і має невеликий запас заряду. Однак зволікати з пошуком зарядного пристрою не рекомендується, і підключити телефон до мережі потрібно якомога швидше.



Як вивести телефон із глибокого розряду?

Нерідко телефон перестає реагувати на зарядку, якщо довго пролежав вимкненим і розрядженим. У цьому разі власнику залишається тільки підключити його до мережі і чекати – перша зарядка після глибокого розряду може займати від кількох годин до кількох діб. Немає сенсу використовувати потужніший ЗП, оскільки на швидкість зарядки він не вплине.