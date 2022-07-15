Названо життєво важливі речі, які потрібно зробити, якщо втратили смартфон

Смартфон може втратити будь-хто — це трапляється. Ось тільки наслідки для різних людей будуть неоднаковими. Сьогодні ми пропонуємо вам критично глянути на себе і зрозуміти, що чекає в такій неприємній ситуації саме на вас. Заодно дамо рекомендації у тому, як мінімізувати ризики втрати гаджета.





Частина перша: коли зробити майже нічого не можна

Спочатку кілька сумних слів для тих, чий зниклий телефон не був підключений до сервісів, що допомагають його знайти, не був заблокований паролем або відбитком пальця. Знайти свій телефон ви зможете хіба що у разі крайнього успіху. Втім, це не означає, що нічого не треба робити.

Смартфон — джерело персональної інформації і через нього можна отримати доступ до ваших банківських рахунків та карт. Нерідко для переказу грошей на чужу карту достатньо надіслати SMS. Зловмиснику відкриється доступ у всі ваші месенджери та соціальні мережі, до контактів, фотографій та багато іншого.

Отже, якщо на зниклому телефоні не було встановлено пароль для блокування екрана, спробуйте заблокувати свою SIM-картку. Це зменшить ризик використання сторонньою людиною банківських та інших сервісів, прив’язаних до вашого номеру. Блокування SIM-картки можна зробити трьома способами:

зателефонувати до call-центру свого оператора;

зайти в прилеглий салон зв’язку з паспортом та попросити співробітника;

самостійно через особистий кабінет на сайті оператора.

Зробивши це, ви збережете гроші на банківському рахунку та обмежте доступ до даних на SIM-картці – контактів та повідомлень. Блокувати SIM-карту потрібно і в тому випадку, якщо ваш телефон був захищений кодом, а сама SIM-карта – ні: її можуть переставити в інший гаджет.

Якщо з якихось причин вам не вдається заблокувати SIM-карту швидко, а до номера телефону прив’язана банківська картка, терміново блокуйте цю картку, зателефонувавши або іншим чином звернувшись до свого банку.

Частина друга: про те, як геолокація благоволіє завбачливим

Несподівано виявивши втрату смартфона або планшета, можна оперативно спробувати знайти його за допомогою геолокації. А якщо й не повернути, то хоч би убезпечити свої дані. Але шанс зробити все це у вас з’явиться тільки якщо заздалегідь, до втрати ви налаштували відповідні сервіси:

на Android-гаджеті:

на iPhone або iPad: функцію «Знайти iPhone» у налаштуваннях у розділі «Локатор», а також можна встановити відповідний додаток.

У будь-якому випадку потрібно тримати увімкненою супутникову навігацію на вашому гаджеті, інакше сенсу у всіх налаштуваннях майже немає. Втрачений смартфон потрібно спробувати відстежити ще до блокування SIM-картки, а отже, якнайшвидше. Вам, звичайно, буде потрібно інший смартфон або ПК з доступом в інтернет, а шукати ви будете тут:

“Знайти пристрій” – сервіс Google для смартфонів та планшетів на Android;

“Знайти iPhone” – сервіс для гаджетів Apple.

Навіть якщо ваш смартфон та його SIM-карта надійно захищені паролем, важливо не тягнути з пошуком по геолокації, доки втрачений гаджет ще підключено до мобільного інтернету. Взагалі кажучи, ви майже нічого не встигнете зробити, якщо злодій просто вимкне його.

Втративши телефон, люди часто звертаються до свого оператора зв’язку та просять надати інформацію про місцезнаходження смартфону. Так, дійсно оператори зв’язку можуть це відстежити. Але за законом вони не мають права розголошувати ці дані будь-кому, зокрема й вам, без рішення суду чи запиту поліції.

Повертаємо смартфон назад

Якщо вам вдалося визначити місцезнаходження телефону за допомогою описаних вище сервісів, ви зможете не тільки побачити, що, наприклад, забули його на роботі або у мами в гостях, але й увімкнути звуковий сигнал. Це може бути корисно, наприклад, коли ви в натовпі, а по геолокації видно, що пристрій зовсім поряд.

Блокування даних

Геолокація може допомогти. З її допомогою ви можете побачити, що гаджет вже далеко від місць, де ви бували, або зовсім вимкнено. У цьому випадку через той самий сервіс, за допомогою якого ви намагалися виявити пристрій, корисно його заблокувати або навіть видалити всі дані. Цей крайній захід корисний, коли інформація на телефоні не повинна в жодному разі потрапити в чужі руки: корпоративні та особисті секрети, паролі від інтернет-сервісів та інше. Блокування або видалення даних відбудеться, коли гаджет підключиться до Інтернету.

Якщо самостійні пошуки смартфона не допомогли, а вам дуже потрібно повернути гаджет, доведеться звертатися до поліції. Для цього в ідеалі потрібно знати серійний номер свого телефону IMEI. Він вказаний у документах до телефону. Якщо вони збереглися, беріть їх і йдіть до найближчого відділення, пишіть заяву, описавши все, що знаєте про те, що сталося, вимагайте підтвердження того, що заява прийнята.

Третя частина: готуємось до гіршого

Отже, підготуватись до того, що у вас вкрадуть смартфон або ви його втратите, можна і потрібно. Ось що можемо порадити:

Заблокуйте SIM-картку PIN-кодом. Ніхто не зможе дзвонити з вашого номера та скористатися сервісами, прив’язаними до нього, ніхто не виведе гроші з вашого мобільного рахунку.

Заблокуйте екран смартфона PIN-кодом (що відрізняється від коду SIM-картки), відбитком пальця або іншим передбаченим чином. Так ви закриєте для стороннього доступу до даних на телефоні. Принаймні дуже сильно ускладните.

Увімкніть геолокаційні сервіси, які дають змогу відстежити місцезнаходження гаджета, заблокувати пристрій, видалити дані з нього.