Експерти розповіли, як правильно користуватися флешкою: декілька негласних та маловідомих правил

Будь-який користувач комп’ютера колись та й використовував USB-флеш накопичувач під час роботи. Нічого в цьому немає складного – вставили флешку, записали, вийняли. Але є ряд негласних правил, які краще дотримуватися, щоб не втратити дані, не мучитися з повільною роботою пристрою та підвищити термін служби флешки.





1. Безпечне вилучення. Хоч і в операційній системі Windows 10 кілька років тому вийшло оновлення, яке дозволяє виймати флешку без відповідної команди, але не варто так робити.

Краще витягувати флешку грамотно через значок на панелі завдань, а потім виймати з порту USB. Причина в тому, що при безпечному видаленні комп’ютер відключає USB порт. Небезпечне вилучення може загрожувати втратою даних.

2. Не варто тримати накопичувач у USB постійно, також перезавантажувати або вмикати комп’ютер разом із підключеною флешкою. Під час роботи на пристрій подається напруга і він нагрівається.

Багато залежить від контролера – деякі можуть місяцями бути включеними, деякі через годину нагріваються. Краще вставляти накопичувач лише на час, коли потрібно скопіювати або завантажити дані.

А при перезавантаженні або включенні комп’ютера може виникнути невеликий стрибок напруги, який теоретично може вивести USB пристрій з ладу.

3. Не перегрівайте накопичувач. Якщо ви довго працюєте з флешкою, щупайте корпус на предмет нагрівання. Якщо гаджет аномально нагрівся, то завершіть роботу з ним і дайте йому охолонути.

Зайва температура може призвести до виходу з ладу як контролера, так і мікросхем пам’яті, що в кінцевому підсумку загрожує втратою даних або повним виходом з ладу.

4. Щоб скопіювати на флешку багато дрібних файлів, краще використовуйте архіватор. Копіювання та видалення дрібних файлів приведуть flash-пам’ять до зносу набагато швидше, адже кількість циклів перезапису обмежена.

Однак, є нюанс – у разі часткового пошкодження пам’яті якщо всі файли будуть в одному архіві, то відновити такий архів може бути неможливо.

5. Не використовуйте flash-накопичувач у ролі жорсткого диска як для постійної роботи, так і для зберігання файлів.

Такі пристрої не призначені для зберігання файлів, оскільки дуже багато факторів можуть впливати на пошкодження даних. Стрибок напруги, статична електрика та електромагнітні хвилі згубно діють на такий тип пам’яті.

6. Вставляйте флешку лише у пристрої, яким ви довіряєте. Зараз USB порт може бути навіть в побутовій техніці, тому перш ніж вставляти накопичувач, ознайомтеся з документацією на пристрій. Можливо, він не підтримує flash-пам’ять і підключення до роз’єму може вивести його з ладу.

7. Залишайте не менше 15% вільного місця для нормальної роботи контролера. Залежно від моделі контролер може використовувати вільне місце для тимчасової буферизації даних.

8. Періодично форматуйте пристрій. Процес дозволяє освіжити файлову систему та виправити помилки. При активному використанні накопичувача краще проводити форматування щонайменше 1 раз на місяць.

Пам’ятайте! Ресурс компактних карт пам’яті і флешок обмежений – при активному використанні щорічно краще змінити накопичувач, щоб він вас не підвів у невідповідний момент.

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