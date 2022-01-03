На що звертати увагу при покупці Android смартфона з рук

Через не найсприятливішу фінансову ситуацію все більше українців починають купувати телефони на вторинному ринку, а не в магазинах. Це дуже вигідно і за належного підходу дозволяє серйозно заощадити на покупці актуальної моделі. Щоправда, щоб не залишитися біля розбитого корита, треба правильно перевіряти смартфон перед покупкою.





Фізичні ушкодження

Найголовніший момент. Огляньте телефон щодо зовнішніх пошкоджень. Розбите скло, подряпаний корпус, кнопки, що хитаються, і т.д. Потрібно переконатися, що нічого з перерахованого вище немає, а якщо і є, то носить тільки косметичний характер і ніяк не впливає на працездатність пристрою.

Акумулятор

Батарея – ахіллесова п’ята багатьох девайсів. З часом АКБ зношуються, через що телефони починають втрачати заряд набагато швидше, ніж було задумано виробником. Таких апаратів повно на вторинному ринку, тому при покупці обов’язково треба перевіряти батарею. Запустіть відео на YouTube, або побігайте в якійсь грі 5-10 хвилин. Засічіть, на скільки відсотків після такої сесії розрядиться батарея.

Працездатність

Та й загалом девайс варто перевіряти перед покупкою. Поганяйте його в повсякденному режимі: запустіть браузер, месенджери, подивіться як працює камера, динаміки та інші елементи, які використовуються щодня.

Як дізнатися – крадений смартфон чи ні

Ще один момент, на який варто звертати особливу увагу. На тому ж OLX легко наткнутися на продавця, який намагається швиденько злити викрадений телефон. Убезпечити себе можна простим способом – зажадавши рідну коробку та документацію до смартфону. Імовірність того, що грабіжник украв їх разом із пристроєм вкрай мала.

Проте, бувають ситуації, коли продавець не має коробки та документів, оскільки вони банально загубилися. Це не завжди означає, що людина намагається вас обдурити і продає крадіжку. У такому випадку варто перевірити IMEI пристрою. Його можна знайти на наклейці на спинці телефону, на лотку для сім-карт або за допомогою команди * # 06 #.

Отриманий код слід ввести на сайті https://wanted.mvs.gov.ua/searchthing/. Так ви зразу дізнаєтесь, чи є смартфон в базі крадених пристроїв, або ні.