Вчені знайшли спосіб відмовитися від сигарет, алкоголю та психоактивних речовин

Група дослідників з Університетської лікарні Діжона у Франції організувала систематичний огляд та мета-аналіз, щоб оцінити ефективність NIBS у разі відмови від куріння. Команда провела пошук у кількох наукових базах даних, щоб знайти рандомізовані контрольовані дослідження NIBS на дорослих курцях, які хочуть покинути.





В останні роки з’явився NIBS – це новий терапевтичний спосіб лікування розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю, психоактивних речовин, а також адиктивних розладів. Ще спосіб допоміг лікувати захворювання, пов’язані з вживанням тютюну, але мало що було відомо про ефективність NIBS при тривалому утриманні.

Тому автори нової роботи поєднали всі ранні дослідження, щоб виміряти загальний вплив NIBS на відмову від куріння. Вони включили сім досліджень, у яких взяли участь 699 пацієнтів.

Автори об’єднали сім досліджень: виявилося, що у курців, які отримували NIBS, ймовірність тривалого утримання від куріння була в 2,39 рази вищою, ніж у звичайних людей. Співвідношення ризиків було вищим при розгляді різних типів стимуляції певних частин мозку.

Дві найпопулярніші форми NIBS – це транскраніальна стимуляція постійним струмом (tDCS) та транскраніальна магнітна стимуляція (TMS). tDCS посилає постійний струм низької інтенсивності через мозок за допомогою електродів, розміщених на шкірі голови пацієнта. Слабкий електричний струм модулює збудливість нейронів.

У TMS використовується металева котушка, яка міститься на шкірі голови пацієнта. Котушка генерує магнітні імпульси, що індукують короткочасні електричні струми в кортикальній тканині. Залежно від частоти імпульсів збудливість цільової області або збільшується або зменшується.