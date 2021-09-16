Стало відомо, на якій максимальній відстані від Землі бувала людина

Якщо поставити таке питання прихильнику місячної змови, то він відповість, що людина максимум піднімалася на орбіту Землі. Більшість же людей, які поділяють думку всіх серйозних вчених і фахівців аерокосмічної сфери скажуть, що людина максимально віддалилася від Землі під час висадок американців на Місяць. Однак, всі вони будуть неправі.





Максимального віддалення від Землі досяг екіпаж американського космічного корабля Аполлон-13. Правда, це досягнення було ненавмисним і ледь не коштувало екіпажу життів, тому як максимального віддалення від Землі Аполлон-13 досяг в результаті цілої низки аварій на борту.

Старт Аполона-13

Аполлон-13 стартував до Місяця 11-го квітня 1970-го року. На його борту перебувало троє астронавтів: Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт і Фред Хейз. Планувалося, що через кілька днів вони зроблять третю за рахунком висадку на Місяць, але все пішло не за планом. На третій день польоту на кораблі стався розрив двох з трьох паливних елементів, після чого не могло бути й мови про висадку на Місяць. Зусилля екіпажу і наземних служб були кинуті на порятунок астронавтів і їх повернення на Землю.

Зліва направо: Дж. Ловелл (командир екіпажу), Джон Суайгерт (пілот командного модуля), Фред Хейз (пілот місячного модуля). Джерело: wikipedia.org

Під час подальшого польоту сталося ще кілька аварій, але, незважаючи на це, і завдяки величезній удачі, професіоналізму, а також холоднокровності екіпажу їм вдалося благополучно повернутися на Землю. В ході подальшого польоту Аполлон-13 здійснив обліт Місяця, під час якого на короткий час виявився на відстані 401 056 км від Землі. Завдяки цьому, астронавти виявилися далі від Землі, ніж будь-хто до і після них.

Карта польоту Аполлона-13. Джерело: cityprintsmapart.com

Крім аварії, це сталося і завдяки тому, під час польоту Аполлона-13 місія перебувала близько до свого апогею – найбільш віддаленій від Землі точці орбіти. Решта ж 6 висадок і пілотований обліт Місяця відбувалися, коли Місяць був значно ближче до Землі. Так перша висадка на Місяць відбувалася коли відстань між Землею і Місяцем становила 370 500 км.

В результаті всієї цієї епопеї астронавти Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт і Фред Хейз увійшли в історію двічі. Перший раз як люди, що побували далі від Землі, ніж хто б то не був. А другий раз фразою “Х’юстон, у нас проблема”. Так, так це були вони.

PS. Насправді ця фраза звучала: “Х’юстон, у нас тільки що була проблема”, але чи це не все одно?