Вчені назвали вік людини, коли найчастіше виникають проблеми зі здоров’ям

Науковці зі Стенфордського університету з’ясували, що люди старіють не плавно протягом усього життя, а у два етапи. У ці моменти різко виникають проблеми зі здоров’ям, серед яких – захворювання серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату.

У дослідженні взяли участь 108 осіб віком від 25 до 70 років. Кожні кілька місяців протягом кількох років вони здавали зразки крові та калу, а також мазки зі шкіри, носа і порожнини рота. Вчені проаналізували приблизно 135 тисяч різних молекул і мікроорганізмів, присутніх в організмі учасників. У результаті вони отримали понад 246 мільярдів точок даних, які обробили, шукаючи закономірності у змінах.

З’ясувалося, що різкі зміни у здоров’ї відбуваються у два етапи: перший припадає в середньому на 44 роки, а другий – на 60 років. Особливе здивування у дослідників викликав перший стрибок. Спочатку вони вирішили, що він пов’язаний із перименопаузальними змінами в жінок, але потім такі самі результати було отримано й у представників протилежної статі. «Ймовірно, існують й інші, більш значущі чинники, що впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок», – зазначив один з авторів дослідження Сяотао Шен.

На першому етапі старіння основні зміни відбувалися з молекулами, пов’язаними із серцево-судинними захворюваннями, а також зі здатністю організму засвоювати алкоголь, кофеїн і ліпіди. Під час другої хвилі впливу зазнали молекули, які відповідають за метаболізм вуглеводів, функції нирок та імунну регуляцію. А шкіра і м’язи, як виявилося, старіють і на першому, і на другому етапі.

Вчені зазначили, що розмір їхньої вибірки і кількість біологічних зразків досить малі, тому необхідні додаткові дослідження. Проте це важливий крок на шляху до розуміння того, як змінюється людське тіло з плином часу.