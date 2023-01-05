З’явився сайт, де можна побачити, що буде з вашим місто, якщо на нього впаде астероїд

Напевно, багато хто запитував, що буде, якщо на їхнє місто або прилеглий регіон впаде величезний астероїд. Браузерна програма під назвою Asteroid Launcher, створена Нілом Агарвалом, дозволяє точно зрозуміти, якими будуть наслідки цієї події.

Програму можна знайти тут . Щоб використовувати її, потрібно вибрати місце на карті, а потім встановити параметри астероїда, який впаде на Землю (його тип, діаметр, кут падіння і швидкість). Потім програма повідомить вас про шкоду від падіння астероїда.

Алгоритми визначають, серед іншого, кількість загиблих, діаметр і глибину вирви та потужність вибуху. Крім того, ви дізнаєтеся, яка прогнозована вартість матеріальних збитків і в якому радіусі від вибуху може спалахнути одяг та дерева.

Наприклад, якби в центрі Києва впала комета діаметром 500 м, швидкістю 17 км/с і кутом нахилу 45 градусів, вона б утворила кратер шириною 9,7 км, виділивши енергію, еквівалентну 12 гігатоннам тротилу – це більше, ніж у всіх існуючих атомних. бомб у світі. Тільки від удару загинуло б 166,982 людини, а з урахуванням вибухової хвилі – 1,480,498 людей.

Така візуалізація може сильно впливати на уяву, але згідно з висновками вчених, які постійно шукають астероїди, у найближчих 100 років нашій планеті не загрожує жоден потенційно небезпечний космічний гість.