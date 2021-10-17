Вчені встановили вік в якому люди найщасливіші

Вчені провели дослідження, яке показало, в яких роках люди схильні вважати найщасливішими. Зокрема, рівень щастя не пов’язаний з фінансовим станом людини і рівнем добробуту країни.





За словами іспанського дослідника Бегонья Альварез, він досліджував дані опитування Sharelife, яке було проведено серед жителів Європи у віці понад 50 років і побудував власну математичну модель. Виявилося, що найбільш часто називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

Також молоді європейці від 25 до 30 років виявилися не настільки щасливими, як їхні старші товариші. А після 34 років, число тих, хто називав себе щасливими людьми дуже знижується.

Дослідник Альварез додав, що щастя має якийсь географічний показник. Зокрема, він говорить, що європейці, які проживають в південних країнах, після 40 років відчувають себе нещасливими. А ось жителі північних країн, втрачають відчуття ейфорії трохи повільніше.

Важливо, що багато хто з опитаних навіть не згадали про дитинство, коли говорили про щастя, а пов’язували з ним такі події, як створення сім’ї або народження дитини.