Названо популярний алкогольний напій, який небезпечний навіть в малих дозах

Лікарі всі алкогольні напої називають небезпечними і шкідливими для організму. При цьому, медики дозволяють вживати в невеликих кількостях, наприклад, вино. При цьому лікарі назвали найшкідливіший алкогольний напій, який не радять пити навіть в малих дозах.





Найшкідливіший алкоголь – це пиво, вважає лікар-психіатр, нарколог, кандидат медичних наук Данило Покровський.

Лікар упевнений, що пиво треба заборонити. На його думку, пиво шкідливо не тільки тим, що це алкогольний напій. Пиво містить багато шкідливих речовин, які впливають на колір, смак і пінністю напою ..

Лікар зазначив, що хміль має властивості поглинати з землі важкі з’єднання. Метали, що містяться в пиві і пивних напоях, викликають кардиопатію, ожиріння серця, за патологією нерідко слідує смерть хворого. Пиво він називає найшкідливішим і небезпечним напоєм.