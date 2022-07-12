Телескоп Джеймс Вебб зробив перший знімок. Це найточніше фото всесвіту в історії науки

Сьогодні вночі NASA поділилося першим повноцінним знімком із «Джеймса Вебба» — орбітальної інфрачервоної обсерваторії, оснащеної найбільшим космічним телескопом з усіх, що коли-небудь були запущені людством. А сама фотографія стала найбільш глибоким та чітким інфрачервоним зображенням Всесвіту за всю історію спостережень.





На знімку можна у всій красі розглянути потужне скупчення галактик SMACS 0723 в сузір’ї Летючої Риби в тому вигляді, в якому воно було 4,6 мільярда років тому. Щоб зробити подібну фотографію, «Джеймсу Веббу» довелося дістатися точки Лагранжа L2 на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі. А це для порівняння майже чотири відстані до поверхні Місяця.

Тільки звідти телескоп може реєструвати електромагнітне випромінювання у діапазонах, у яких земна атмосфера непрозора. І подібне розташування дозволяє досягти розширення в 7-10 разів більше, ніж при встановленні на Землі. Зі зйомкою «Джеймс Вебб» впорався менше, ніж за день, при цьому 12,5 години зайняла одна експозиція.

Вже сьогодні NASA обіцяє опублікувати ще більше знімків із «Джеймса Вебба». Телескопу вдалося відобразити туманність Кіля, гігантську екзопланету WASP-96 b, туманність Південне кільце та маленьке скупчення галактик квінтет Стефана. А поки що можна помилуватися першою фотографією в повному розширенні .