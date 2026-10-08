Sony готовит новую PlayStation Portal: в базе данных Wi-Fi Alliance появились два неизвестных устройства

Еще в январе появились слухи о том, что Sony работает над обновленной версией своей портативной консоли. Теперь они получили первое официальное подтверждение — правда, косвенное. 21 сентября в базе данных Wi-Fi Alliance появились документы на два устройства с индексами CFI-Y2000 и CFI-Y2105.

Именно префикс CFI-Y имеет ключевое значение. Нынешний PlayStation Portal указан в документации как CFI-Y1000 — с региональными вариантами типа CFI-Y1001. Таким образом, новые индексы указывают не на ревизию консоли PlayStation 5, а на следующее поколение самого Portal или же на серьёзное обновление его аппаратной части. В самой базе устройства описаны как «компьютерные развлекательные системы» — формулировка, которую Sony уже использовала ранее.

Что известно из документов? Новинки работают под управлением Android 15 и поддерживают Wi-Fi 5 в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Также заявлены стандартный 3,5-мм разъем для наушников и USB-порт, который, судя по формулировке, предназначен исключительно для зарядки. Более новых стандартов беспроводной связи — Wi-Fi 6, 6E или 7 — в сертификации нет.

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Самое интересное — это то, чего в документах нет. Об экране в них не сказано ни слова. А именно дисплей был главной темой слухов: в январе инсайдер Kepler_L2 утверждал, что Sony готовит на 2026 год модель с OLED-панелью вместо нынешнего 8-дюймового ЖК-экрана. Сертификация эту деталь не подтверждает, но и не опровергает.

То есть на данный момент у нас есть неопровержимый факт — два новых устройства существуют и готовятся к выходу. А будут ли они оснащены OLED-дисплеем или останутся с ЖК-дисплеем, станет известно позже.