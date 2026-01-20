Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Ryzen 7 7800X3D та 9 9950X3D порівняли в сучасних іграх

GSMinfo20.01.2026
Ryzen 7 7800X3D порівняли з Ryzen 9 9950X3D в 10 іграх в 1080p. Порівняв процесор автор YouTube-каналу Testing Games. У тестах використовувалася відеокарта GeForce RTX 5090.

Результати в 1080p:

  1. Silent Hill f — 188 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 149 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D) .
  2. Microsoft Flight Simulator 2024 — 131 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 106 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  3. Oblivion Remastered — 126 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 101 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  4. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 123 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 100 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  5. CS2 — 728 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 661 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  6. Ghost of Tsushima — 244 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 215 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  7. Hogwarts Legacy — 71 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 59 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  8. The Last of Us Part II — 227 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 199 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  9. CYBERPUNK 2077 — 136 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 121 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).
  10. Red Dead Redemption 2 — 218 fps (AMD Ryzen 9 9950X3D), 209 fps (AMD Ryzen 7 7800X3D).

Висновок — Ryzen 9 9950X3D дає реальну, відчутну перевагу в іграх.

