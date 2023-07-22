Користувачі Android отримають доступ до супутникового зв’язку

Відправка SMS за допомогою супутникового зв’язку стане доступною для смартфонів під керуванням Android 14. Про це повідомляє Twitter-аккаунт GooglePixelFC.

Першими моделями смартфонів, що підтримують цю функцію, стануть майбутні Google Pixel і Samsung Galaxy. Крім того, для роботи супутникових SMS буде потрібна наявність спеціального апаратного забезпечення. Після цього супутниковий зв’язок дозволить надсилати короткі текстові повідомлення за відсутності мобільного зв’язку, проте здійснювати голосові дзвінки за цією технологією буде неможливо.

Аналогічна функція з’явилася в смартфонах iPhone 14 і Huawei Mate 50. Після цього компанія Qualcomm запустила технологію Snapdragon Satellite, проте жоден пристрій із підтримкою супутникового зв’язку від американської компанії так і не був анонсований.

Очевидно, дана можливість просто не була передбачена в самій операційній системі. Чи запрацює Snapdragon Satellite з виходом Android 14 на смартфонах, що вже вийшли, невідомо.

Вихід Android 14 очікується восени 2023 року.