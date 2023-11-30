Redmi випустила бюджетний 75-дюймовий 120 Гц-телевізор

Нещодавно компанія Redmi представила свої нові продукти в Китаї, серед яких флагманські смартфони Redmi K70 та бюджетний годинник Redmi Watch 4. Серед новинок виділяється смарт-телевізор Redmi A75 2024 як економічний варіант.

Цей телевізор оснащений 75-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю UHD (3840 × 2160 пікселів), частотою оновлення 120 Гц, 10-бітною глибиною кольору і високою точністю передачі кольору (ΔE < 2). Він працює на базі чотирьохядерного процесора ARM Cortex-A35, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті, що забезпечує плавну роботу системи.

Redmi A75 2024 може похвалитися вражаючими аудіо можливостями зі стереодинаміками загальною потужністю 20 Вт і двома пасивними радіаторами, що підсилюють баси. Дизайн включає металевий корпус з тонкими симетричними рамками, і його можна встановлювати як на підставці, так і на стіні. ТВ підтримує голосове керування, дводіапазонний Wi-Fi, додатки для Android, інтеграцію з системою “розумний дім” і має кілька портів, таких як HDMI, USB і Ethernet.

Що стосується ціни та доступності, Redmi A75 2024 був оцінений у 2 999 юанів, що становить приблизно 15 тисяч гривень, що робить його висококонкурентним варіантом у своїй категорії. У продаж він надійде 30 листопада. Хоча телевізори Redmi зазвичай потрапляють на український ринок, невідомо, чи буде ця модель доступна там.