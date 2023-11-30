Вийшов Redmi K70E – вражаючі характеристики за дуже скромною ціною

Компанія Xiaomi провела в Китаї масштабну презентацію нових гаджетів, у рамках якої представила середньобюджетний смартфон Redmi K70E. Розповідаємо, чим хороший цей девайс.

Redmi K70E оснащений 6,67-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і підекранним сканером відбитків пальців. Дисплей пропонує пікову яскравість 1800 ніт, підтримку HDR і частоту ШІМ-затемнення 1920 Гц.

За продуктивність відповідає 4-нм чипсет Dimensity 8300-Ultra, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і накопичувач стандарту UFS 4.0 ємністю до 1 ТБ. З коробки телефон працює під управлінням HyperOS. Пристрій також отримав випарну камеру з нержавіючої сталі площею 5000 мм² для відведення тепла.

На задній панелі Redmi K70E розташовані три камери: основна на 64 Мп (OV64B) з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний модуль на 8 Мп і макро на 2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери становить 16 Мп.

Усередині встановлено акумулятор ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 90 Вт. Крім того, гаджет отримав лінійний двигун по осі X, подвійні стереодинаміки, NFC-модуль та інфрачервоний пульт дистанційного керування.

Redmi K70E вже доступний у Китаї за ціною від 1999 юанів ($282) за версію 12/256 ГБ, а топова конфігурація з 16 ГБ + 1 ТБ пам’яті оцінена в 2599 юанів ($366).