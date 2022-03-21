Названо найпупулярніший у світі смартфон

Аналітики компанії Omdia склали топ-10 смартфонів 2021 року, що продавалися найкраще.





Лідером став Samsung Galaxy A12 від південнокорейського техногіганта Samsung. Смартфон опинився в руках 51,8 млн. користувачів. Срібло отримав iPhone 12, який був випущений Apple восени 2020 року – 41,7 млн ​​проданих пристроїв. Бронза у нового iPhone 13, що вийшов у вересні минулого року. Йому віддали перевагу 34,9 млн людей із різних регіонів планети.

На четвертому місці iPhone 11, базовий iPhone 2019 року випуску — за 12 місяців продано 33,6 млн пристроїв. Бюджетний Redmi 9A на п’ятому рядку – 26,8 млн проданих девайсів. Також люди активно скуповували флагманські iPhone 12 Pro Max та iPhone 13 Pro Max – 26,1 та 24,1 млн смартфонів відповідно.

Преміальні iPhone 12 Pro та iPhone 13 Pro на 8 та 9 позиціях. У цифровому еквіваленті – 21,2 та 19,4 млн реалізованих смартфонів. На десятому місці розташувався недорогий Samsung Galaxy A02. Його купили 18,3 млн людей.

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