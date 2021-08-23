Xiaomi виправить головний недолік своїх смартфонів, на який роками скаржаться користувачі

У смартфонів провідних виробників, при всіх їх перевагах, є дратівливі недоліки. У Huawei / Honor це відсутність сервісів Google, у Samsung Galaxy – слабкі чіпи Exynos, у Apple iPhone – космічна ціна. А який головний мінус девайсів бренду Xiaomi, які ніби як недорогі і потужні?





На думку відразу приходить реклама, вбудована в прошивку MIUI, але ті, хто користувався телефонами Xiaomi і Redmi не дадуть збрехати: з рекламою можна боротися, вона видаляється з інтерфейсу буквально за півгодини, а реальною проблемою китайських смартів вже який рік поспіль є глючний датчик наближення .

Цей датчик повинен відключати екран телефону під час дзвінків, щоб не відбувалося випадкових натискань, коли користувач підносить пристрій до вуха. На багатьох моделях Xiaomi він не працює належним чином, через що можна запустити непотрібний додаток або навіть випадково завершити виклик.

Засмучені користувачі Xiaomi скаржилися на це роками, але тільки зараз китайці вирішили виправити ситуацію. З’явилася інформація, що Xiaomi змінює постачальника обладнання. Компанія перестане купувати сенсори у багаторічного партнера – норвезької компанії Elliptic Labs, і перейде до співпраці з місцевим виробником Minghao Sensing. Крім заміни постачальника, Xiaomi пообіцяла доопрацювати програмне забезпечення, щоб така проблема, як некоректна робота датчика наближення, назавжди зникла зі списку недоліків пристроїв компанії.

Правда конкретної інформації, коли на ринок надійдуть моделі з новими датчиками, поки немає. Ймовірно, ми побачимо їх не раніше 2022 року, Xiaomi потрібен час, щоб розпродати складські запаси вже вироблених пристроїв.