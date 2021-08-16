Українцям назвали чотири способи відновити волосся після COVID-19

Волосся починає випадати після стресу, викликаного COVID-19. Цю реакцію можна дещо послабити, розповіла лікар-ендокринолог Лідія Буренко. Вона назвала чотири способи, як відновити своє волосся після хвороби.





За її словами, необхідно почати правильно харчуватися. Крім того, раціон повинен включати в себе білки і вітаміни. Також допомогти відновити волосся може фізична активність.

«Тільки кров може донести до волосяних цибулин живлення. Тому займіться енергійної ходьбою або будь-якою іншою аеробікою », – зазначила медик.

У цей період потрібно ставитися до волосся досить дбайливо. Не варто робити тугі зачіски, фарбувати коріння, кожен день мити їх гарячою водою. Крім цього, слід уникати укладок, уточнила фахівець.

Буренко також заявила про необхідність відвідувати лікаря при проблемах з щитовидною залозою. Це досить часті причини для випадіння волосся, розповіла вона. За її твердженням, вже через півроку після перенесеної інфекції волосся повинне почати рости заново.