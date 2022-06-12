Не чекаючи липня: знайомтесь з інтригуючим OnePlus 10 за місяць до офіційної презентації

Довгоочікуваний гаджет зовсім скоро покажуть офіційно, проте вже сьогодні розповімо про найважливіші особливості цієї моделі. Судячи з дизайну та комплектуючих, можна чекати на потужний та естетичний смартфон для шанувальників бренду та ігроманів.





Апаратною основою OnePlus 10 слугуватиме процесор Snapdragon 8 Gen 1 – флагманський чіп з визначною потужністю та понад мільйоном балів в тесті AnTuTu. Щоправда, розробка характеризується здібностями до перегрівання, проте просунута охолоджувальна система легко вирішить це питання. Смартфон матиме змогу працювати в мережах п’ятого покоління завдяки вбудованому чіпові X65 5G.

Передбачено дві конфігурації пам’яті: 8/256 або 12/512 ГБ. Модулі ОЗП та внутрішнього накопичувача представлять найактуальнішими стандартами. Це дозволить суттєво пришвидшити роботу смартфона в цілому, зменшити навантаження на акумулятор та покращити показники моделі в синтетичних тестах потужності.

Дисплей смартфона повністю відповідає актуальним стандартам: він отримає Amoled-матрицю з роздільною здатністю Full HD+ та частоту оновлення кадрів у 120 Гц. Діагональ екрану складе 6,7 дюйма. Сканер відбитку пальців розташується під екраном, а для фронтальної камери буде передбачено мініатюрний виріз.

Модуль камери наділять футуристичним дизайном, він посідатиме майже половину тильної панелі та матиме візуальне відокремлення від корпусу. OnePlus 10 отримає потрійну камеру на 50, 16 та 2 Мп, а роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп. Додаток камери базується на сучасних алгоритмах штучного інтелекту та пропонує значні можливості художньої зйомки для вправного фотографа.

OnePlus 10 працюватиме на Android 12 в тандемі з фірмовим інтерфейсом виробника – OxygenOS 12.

Ємність батареї становитиме 4800 мАг, проте швидка зарядка отримає надпотужність у 150 Ват, тож смартфон потребуватиме лише 10-15 хвилин на повне відновлення запасу енергії.

Першими покупцями стануть мешканці Індії, а дещо згодом можна чекати новинку і на міжнародному ринку. Офіційну презентацію заплановано на липень цього року.