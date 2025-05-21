Redmi Pad 2 – бюджетний планшет з 2,5K екраном на 90 Гц

У мережі з’явилися рендери та список характеристик ще не анонсованого планшета Redmi Pad 2. Крім того, стала відома очікувана роздрібна ціна майбутньої новинки в різних конфігураціях пам’яті.

За неофіційними даними, пристрій оснастять 11-дюймовим дисплеєм з порівняно вузькими рамками, роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 90 Гц. На тильній панелі гаджета розміститься одиночна 8-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2,0, а роздільна здатність фронтальної камери складе 5 Мп. Крім того, новинка, судячи з рендерів, буде обладнана чотирма вбудованими динаміками.

За продуктивність Redmi Pad 2 відповідатиме процесор MediaTek Helio G100 Ultra в поєднанні з конфігурацією пам’яті 4/128 ГБ і 8/256 ГБ (ціна €229 і €279 відповідно). Список характеристик доповнить акумулятор ємністю 9000 мАг з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки.

Дата презентації новинки виробником ще не оголошена.