Infinix NOTE 60 Ultra протестували в популярному бенчмарку

Ще не анонсований смартфон Infinix NOTE 60 Ultra пройшов тестування в Geekbench. Як зазвичай, бенчмарк підтвердив ключові характеристики новинки і заочно продемонстрував її продуктивність.

Згідно з базою даних Geekbench, основою апаратної платформи смартфона стане процесор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate з «вбудованим» Mali-G720 MC7. У конфігурації з 12 ГБ і прошивкою на базі Android 16 в одно- і багатопотоковому тестуванні смартфон набрав 1609 і 6762 бали відповідно.

За чутками, Infinix NOTE 60 Ultra оснастять AMOLED-екраном з частотою оновлення 144 Гц, 200-мегапіксельною основною камерою і АКБ ємністю 7000 мАг (100 Вт по дроту і 30 Вт по повітрю).

Крім версії Ultra, в серію увійдуть моделі Infinix NOTE 60 і NOTE 60 Pro. Дата прем’єри новинок поки невідома.