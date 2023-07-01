Описано тренування Маска та Цукерберга перед боєм

Глава Meta Марк Цукерберг знаходиться в оптимальній фізичній формі перед боєм за правилами MMA, тоді як глава Tesla та SpaceX Ілон Маск не бажає втрачати вагу для того, щоб перебувати в одній категорії з опонентом. Про це пише газета The New York Times з посиланням на друзів та радників двох мільярдерів.

«Одна людина, близька до Маски, розповіла, що бізнесмен ненавидить спорт і не має достатньої дисципліни для регулярних тренувань, проте Маск відомий як людина, здатна дивувати», — йдеться у публікації.

За даними NYT, головні побоювання з приводу бою між 52-річним Маском та 39-річним Цукербергом висловив голова UFC Дана Уайт . Він пояснив, що між бізнесменами помітний серйозний розрив не лише у віці, а й у вазі.

Маск як мінімум на 30 кг важчий, ніж Цукерберг. В офіційних боях зі змішаних єдиноборств спортсмени зазвичай рівні за вагою, уточнив Уайт. Маск прямо підтвердив главі UFC небажання втрачати вагу заради бою.

“Це два хлопці, які ніколи не билися професійно, і вони у двох абсолютно різних вагових категоріях”, – констатував Дана Уайт.

За словами двох близьких Цукерберга , у нього довгі роки дотримується суворий режим тренувань, у тому числі біг, серії підтягувань, віджимань та виконання 100 присідань у жилеті з обтяжувачами.

Маск, з іншого боку, зізнавався, що майже ніколи не тренується і одного разу переніс операцію через травму спини після боротьби сумо. Глава Tesla розповів, що спеціально для підготовки до бою провів тренування з вуличних боїв без правил, а також з дзюдо та кіокушинкай, двох японських бойових мистецтв.