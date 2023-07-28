ЮНЕСКО хоче заборонити смартфони у школах по всьому світу

Надмірне захоплення дітей смартфонами змушує запроваджувати обмежувальні заходи. ЮНЕСКО – підрозділи ООН з питань освіти, науки та культури – закликає до заборони гаджетів на території навчальних закладів, посилаючись на дослідження, що доводять, що зловживання смартфонами негативно позначається на успішності та емоційній стабільності школярів.

Безумовно, сучасні технології можуть і сприяти навчальному процесу, проте у звіті ЮНЕСКО зазначено, що надійних досліджень, які б підтверджували цей факт, дуже мало. А більшість наявних профінансовано зацікавленими особами – приватними освітніми компаніями, які просувають власні продути для цифрового навчання.

І, по суті, від технологій поки що більше шкоди, ніж користі, адже діти постійно відволікаються на смартфони, планшети, ноутбуки. Також у звіті зазначено, що онлайн-уроки – це не заміна повноцінного людського спілкування. Відомство ставить приклад Китай, де користуватися гаджетами в школах для учнів найсуворіше заборонено.

Прогрес заради прогресу – не найздоровіша ініціатива. І владі варто вибудувати чіткі цілі та принципи, за якими цифрові технології в освіті будуть приносити користь, а не шкоду. Однак висновок ЮНЕСКО носить рекомендаційний характер, і держави самі вирішуватимуть, чи слідувати йому.