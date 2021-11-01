Створено ноутбук із двома екранами

Компанія Lenovo працює над ноутбуком із двома дисплеями. Про це у своєму Twitter повідомив авторитетний інсайдер Еван Блас (Evan Blass).





За інформацією автора, новий девайс отримає назву ThinkBook Plus. Модель матиме основний 17-дюймовий дисплей та додатковий. Другий екран буде вбудований у простір праворуч від клавіатури. Судячи з усього, дисплей підтримуватиме сенсорне введення.

Фахівець представив зображеннями створеного Lenovo портативного комп’ютера, проте не розкривав точних характеристик пристрою. Блас вважає, що другий екран буде призначений для виведення додаткової інформації. Також дисплей можна буде використовувати для роботи із зображеннями та малювання – даний елемент конструкції отримає підтримку стілуса.

Еван Блас не став повідомляти і про терміни виходу пристрою. Передбачається, що комп’ютер можуть подати на початку 2022 року на виставці CES.