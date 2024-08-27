Moto G Stylus: бюджетний аналог Galaxy Ultra показали на рендері

Круто, що Motorola не відмовляється від планів з розвитку лінійки недорогих смартфонів зі стилусами.

Лише через два місяці після запуску Motorola Moto G Stylus (2024) у мережі з’явилися зображення його наступника. Портал MySmartPrice опублікував перші рендери Moto G Stylus (2025).

Очікується, що Moto G Stylus (2025) під кодовою назвою XT251V збереже загальний дизайн свого попередника. Однак однією помітною зміною стане глянцевий корпус. Нагадаємо, що актуальна модель пропонує текстуровану задню панель з екошкіри. У версії 2025 року вона буде скляною.

Найімовірніше, Moto G Stylus 5G (2025) збереже 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1200 ніт. Зрозуміло, слот під стилус залишиться вбудованим у нижню частину пристрою. Також девайс може отримати дві камери на 50+50 Мп, а також фронталку на 32 Мп.

Найімовірніше, детальніша інформація про чип та інші специфікації Moto G Stylus 5G (2025) з’явиться найближчим часом.