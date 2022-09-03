Xaiomi готує дуже дешевий смартфон на чистому Android

Днями, а точніше 6 вересня, буде офіційно представлений дуже бюджетний смартфон Xiaomi Redmi A1 — його очікувана вартість менша за 100$ США. Повідомляється, що цей смартфон матиме повноцінну версію Android, а не усічену Android Go, що не може не тішити.





Базується смартфон на чотириядерному бюджетному чіпсеті SoC MediaTek Helio A22. Кожне ядро ​​Cortex-A53 працює на фіксованій частоті 2 ГГц. Радості тут особливо немає, адже кристал був випущений ще далекого 2018 року. Але є один вагомий плюс – від класичної оболонки MIUI вирішили відмовитись на користь MIUI Lite, яка, за фактом, є чистим Android.

Сам смартфон матиме класичний зовнішній вигляд — діагональ IPS-дисплея 6.52”, а роздільна здатність HD+. З камерами все буде дуже просто – “фронталка” на 1 мегапіксель, а основна камера здвоєна на 8 і 2 MPx відповідно. Навряд чи можна буде зробити хороші селфі, але для відеодзвінків цілком піде. Та й що можна чекати від пристрою дешевше за 100 доларів?

Пам’яті теж буде мало за сучасними мірками – 2 «гіга» оперативної та 32 постійної. Цього дуже мало, що засмучує. Але, знову ж таки, цінник дуже «смачний» для того, кому потрібний хоч якийсь простий і надійний смартфон.

Дактилоскопічного сенсору для розблокування через відбиток пальця в даній моделі не буде. Натомість радує ємний акумулятор 5000 мА·год із підтримкою зарядного пристрою до 10 Вт. Заряджатися девайс буде швидко і, судячи з не дуже потужного процесора заряду, вистачить надовго.

Задня кришка смартфона стилізована під шкіру, як це було в ранніх моделях бюджетних телефонів Samsung. З інформації, яку публікують інсайдери, поки незрозуміло, чи буде батарея знімною — дуже часто на бюджетних пристроях батарея саме знімна.

Який висновок?

Щось надприродного від вартості нижче 100 $ чекати не варто – характеристики цілком очікувані. Можна спрогнозувати, що такого пристрою з лишком вистачить на рік експлуатації для нескладних завдань. Але процесор дуже слабкий та оперативної пам’яті небагато – це два найголовніші мінуси пристрою.