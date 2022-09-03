Як видаляти файли з телефону правильно, щоб вберегтись від допитів окупантів

Сьогодні велика кількість людей з окупованих територій може постраждати через підписки у месенджерах, картинки та інші файли. Для того, щоб уникнути небезпеки у Держспецзв’язку розповіли, як правильно видаляти файли зі смартфона.





Простого алгоритму «обрати файли та видалити» замало. Окупанти можуть легко їх відновити. Знадобиться трохи більше часу покопирсатися у смартфоні, але це гарантує безпеку.

По-перше, можна видалити файли вручну. Для цього власник смартфона має зайти до галереї, обрати файл, натиснути на нього та обрати видалити. Так можна зробити, якщо зображень та відео багато. Але після видалення важливо перейти до корзини та очистити її. Тоді відновлення стане неможливим у більшості випадків.

Покращити рівень безпеки допоможуть «шредери». Це такі аплети, які допомагають знищувати файли та унеможливлюють їх відновлення. Вони є в онлайн маркетах: Google Play Market для гаджетів з ОС Android та App Store для iPhone.

У Держспецзв’язку не радять чистити смартфон під нуль. Якісь фото, листування, завантаження мають у ньому зберігатись. Занадто чистий телефон може викликати чимало запитань в окупантів.

Ще один перевірений спосіб — скидання усіх налаштувань гаджета до заводських.

Android ОС

Користувач має перейти у «Налаштування» та обрати розділ «Загальне керування». Далі у ньому натисніть на «скидання» і оберіть «скидання до заводських налаштувань». Це загальна інструкція, на деяких смартфонах вона може дещо відрізнятися.

iOS ОС

Власникам айфонів потрібно виконати наступні дії: зайти в «налаштування», обрати «параметри». У цьому розділі оберіть перенести чи скинути та підтвердити дію, обравши «Стерти весь вміст і налаштування».

Після цього гаджети будуть, наче щойно з магазину і доведеться на нову встановити обліковий запис, пошту тощо.