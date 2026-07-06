Google дозволив змінювати адресу Gmail: функція стала доступною для всіх користувачів

Наприкінці 2025 року Google повідомив, що користувачі Gmail нарешті зможуть змінювати адресу своєї поштової скриньки — довгоочікувана функція, про яку люди просили роками. Спочатку, з 31 березня 2026 року, її отримали лише користувачі зі США, а на початку квітня опція з’явилась і в мобільному застосунку — до того нею можна було скористатися тільки через браузер. Тепер же Google розгортає можливість зміни адреси для користувачів у всьому світі.

Варто зазначити, що впровадження відбувається поступово, тож у частини користувачів функція вже може бути активна, тоді як інші отримають доступ трохи пізніше.

Як змінити адресу електронної пошти Google

Важливе обмеження: змінити можна лише адресу облікового запису Google, яка закінчується на @gmail.com, на нову — так само з закінченням @gmail.com. Повної свободи вибору домену немає, але й так це суттєвий крок уперед.

Через браузер:

Перейти в налаштування облікового запису Google (з Gmail — обрати “Керування обліковим записом Google”). Відкрити розділ “Особисті дані”, далі — “Email”. Натиснути на свою адресу електронної пошти в розділі “Адреса електронної пошти облікового запису Google”. Обрати функцію “Змінити адресу облікового запису Google”. Далі — дотримуватися підказок на екрані.

У застосунку Gmail (Android та iOS): послідовність дій ідентична — потрібно натиснути на аватар, обрати “Керування обліковим записом Google”, далі “Особисті дані” → “Email” → свою адресу → “Змінити адресу облікового запису Google”.

Що відбувається зі старою адресою

Попередня адреса нікуди не зникає — після встановлення нової вона перетворюється на додаткову адресу облікового запису. Тобто користуватися можна одночасно і новою, і старою адресою, а листи надходитимуть на кожну з прив’язаних адрес.

У будь-який момент можна повернутися до попередньої адреси, але протягом 12 місяців створити нову адресу для облікового запису буде неможливо. Видалити вже додану адресу теж не можна. Кожна з адрес може використовуватися для входу в сервіси Google — Gmail, Карти, YouTube, Google Play чи Google Диск.

Скільки разів можна змінювати адресу

Користувач може створити максимум 3 нові адреси для свого облікового запису — усі обов’язково із закінченням @gmail.com. Разом із оригінальною це дає до 4 адрес на один акаунт. Усі вони назавжди прив’язані саме до цього облікового запису: ними не можна ділитися з іншими людьми чи використовувати для створення нового окремого акаунту.