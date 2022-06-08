Telegram Premium – що дає платний статус, та чи є сенс його підключати

Ми вже писали про платну версію Telegram, яка має з’явитися у найближчому майбутньому. І сьогодні стали відомі нові подробиці про Telegram Premium, включаючи вартість передплати та список додаткових можливостей, доступних її власникам. Як і передбачалося, Telegram Premium не сильно ущемить звичайних користувачів месенджера, але все по порядку.





Спочатку ціна. Щомісячна підписка на Telegram Premium обійдеться в 4,99 $ , а її власник отримає:

Підвищені ліміти: чати в папці 100 → 200, канали та групи у підписках 500 → 1000, кількість папок 10 → 20, закріплені діалоги в основній вкладці 5 → 10 і всередині папки 100 → 200, кількість публічних посилань для каналів 10, вибрані стікери 5 → 10, збережені гіфки 200 → 400, підключені до месенджера акаунти 3 → 4.

чати в папці 100 → 200, канали та групи у підписках 500 → 1000, кількість папок 10 → 20, закріплені діалоги в основній вкладці 5 → 10 і всередині папки 100 → 200, кількість публічних посилань для каналів 10, вибрані стікери 5 → 10, збережені гіфки 200 → 400, підключені до месенджера акаунти 3 → 4. Збільшення обсягу файлів для завантаження: одним файлом можна завантажити до 4 ГБ замість нинішніх 2 ГБ.

одним файлом можна завантажити до 4 ГБ замість нинішніх 2 ГБ. Підвищена швидкість завантаження: у файлів, що завантажуються з преміум-акаунта, буде підвищений пріоритет і, як наслідок, висока швидкість завантаження.

у файлів, що завантажуються з преміум-акаунта, буде підвищений пріоритет і, як наслідок, висока швидкість завантаження. Розшифровування голосових повідомлень: користувачі з преміумом отримають функцію перекладу голосових повідомлень у текст.

користувачі з преміумом отримають функцію перекладу голосових повідомлень у текст. Вимкнення реклами: спонсорські пости наприкінці стрічки каналів зникнуть.

спонсорські пости наприкінці стрічки каналів зникнуть. Додаткові реакції та ексклюзивні набори стікерів: зокрема унікальні стікери з анімацією на весь дисплей.

зокрема унікальні стікери з анімацією на весь дисплей. Розширене керування діалогами: можливість призначити будь-яку вкладку як папку за замовчуванням, налаштування приховування вхідних повідомлень – їх автоматичне архівування.

можливість призначити будь-яку вкладку як папку за замовчуванням, налаштування приховування вхідних повідомлень – їх автоматичне архівування. Анімовані аватарки: анімація на юзерпіках у власників преміуму програватиметься у списку чатів та діалогів.

анімація на юзерпіках у власників преміуму програватиметься у списку чатів та діалогів. Додаткові іконки для месенджера.

Піктограма профілю: власника Telegram Premium легко відрізнити кольорову зірочку поруч із ім’ям.

Список виглядає великим, але насправді в ньому майже немає нічого, без чого не можна було б прожити. Корисними здаються хіба що розшифровка голосових та підвищена швидкість завантаження файлів, та й ті стануть у нагоді ситуативно. Реклама в Telegram максимально ненав’язлива, її відключення мало що змінить, а стікери на весь екран і позначені зірочкою профілі – не більше ніж мішура. Але охочих підключити собі Premium у будь-якому разі знайдеться чимало.