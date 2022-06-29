У Viber розповіли про те, що українці найчастіше робили в месенджері з початку війни

Від початку війни українці почали проводити в месенджерах в рази більше часу. Rakuten Viber ділиться статистикою користування Viber з 24 лютого.





24 лютого кількість дзвінків через Viber в Україні зросла майже в чотири рази. Кожен шостий дзвінок здійснювали по відео .

У перші тижні війни українці відправляли один одному майже вдвічі більше повідомлень на добу , аніж до війни.

У березні українські користувачі споживали набагато більше новин – число прочитаних повідомлень в каналах зросло в чотири рази .

В останні два місяці інтерес до новин в каналах знижується. Але і зараз українці читають через Viber-канали вдвічі більше новин, ніж до війни .

Топ європейських країн, де українські користувачі Viber перебувають у червні:

Польща Німеччина Чехія Болгарія Австрія

Маски та Стікери

Масками Viber на підтримку Kalush Orchestra до “Євробачення-2022” скористалося більше мільйона користувачів в Європі.

Стікери з офіційного стікерпаку Viber на підтримку України встановило пів мільйона людей. Надіслали патріотичний стікерпак 14 мільйонів разів.