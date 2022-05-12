FIFA 23 стане останньою грою в серії

Electronic Arts випускала футбольні симулятори FIFA упродовж 29 років. Але вже наступного року ми не побачимо FIFA від Electronic Arts. Останньою частиною легендарної франшизи, над якою працює легендарна компанія, стане FIFA 23, яку випустять цього року .





Причина банальна – Electronic Arts не зуміла домовитися з керівництвом FIFA. Камінь спотикання – гроші. Міжнародна федерація футболу запропонувала 250 мільйонів доларів за ліцензію на рік. Досі Electronic Arts платила 150 мільйонів доларів.

Зрозуміло, Electronic Arts продовжуватиме випускати футбольні симулятори. Але вони називатимуться інакше — EA Sports FC. Чи зміняться вони з погляду геймплею? Навряд. Але чемпіонати світу та інші турніри FIFA в іграх ми вже не побачимо. Натомість гравці, команди, імена та назви збережуться. На це у EA ліцензії є.

А що із FIFA? Представники Міжнародної федерації футболу вже заявили, що знайдуть розробників, які випускатимуть ігри серії FIFA, починаючи з FIFA 24.