Google Play очікують серйозні зміни для розробників і для простих користувачів

Ще в 2018-му році стало відомо про AAB (Android App Bundle), і це дало розробникам зрозуміти те, що формат поширення їх додатків буде змінюватися. Через три роки AAB стає обов’язковим для всіх розробників: починаючи з серпня поточного року, Play Маркет братиме тільки додатки нового формату. Старі додатки Google чіпати не збирається.





Android App Bundle – що це?

Для початку варто розібратися в тому, що ж із себе представляє AAB. Якщо коротко: це абсолютно новий формат, за допомогою якого власники смартфонів зможуть завантажувати тільки те, що потрібно саме їх пристрою. Самі по собі APK-додатки часто універсальні для всіх пристроїв – розробники просто не можуть писати їх під кожен пристрій окремо і намагаються “підігнати” софт або ігри для всіх типів пристроїв.

Android App Bundle стане такою собі “скринею”: вона буде збирати в собі різні версії додатка у вигляді все тих же APK-файлів, але тепер для кожного смартфона буде передбачений свій пакет файлів. AAB, в свою чергу, стане “передавачем” і буде завантажувати на смартфон користувача саме той APK-файл, який йому потрібен. Старий формат нікуди не дінеться, при цьому прийме трохи новий вид.

Економія простору накопичувача завдяки Android App Bundle

Виграють від такої “зміни влади” і розробники, і звичайні користувачі: одні зможуть пропонувати тільки ті файли, які потрібні смартфону (що, за словами Google, може навіть підвищити відсоток інсталяції додатків, тобто їх популярність), а у інших з’явиться можливість встановлювати додатки набагато швидше і економити місце на накопичувачі за допомогою PAD (Play Asset Delivery ).

Плюси Android App Bundle

Будь-яка нова програма формату AAB, завантажена з Play Маркета, буде згодом оновлюватися шляхом завантаження тільки потрібних додаткових файлів. Це істотно вплине на швидкість завантаження даних і вагу самих додатків.

Для розробників передбачені додаткові зручності: PFD (Play Feature Delivery ) спростить і прискорить доопрацювання софта, як і його оновлення за допомогою модульної системи: розробник зможе “прив’язувати” окремі нові модулі до основного додатку.

Безпека в цьому переході відіграє далеко не останню роль. Зараз основна частина додатків зберігається на пристрої у вигляді файлів з розширенням .obb і завантажується з різних джерел. Google же хоче організувати їх попередню перевірку і завантаження на смартфон безпечних файлів з інформацією про таку перевірку вже з власних серверів. Все це Google називає Play App Signing.

Як тепер встановлювати сторонній софт?

Питання про те, чи буде доступне встановлення додатків зі сторонніх ресурсів, залишається відкритим. Ми вже зрозуміли, що APK все ще залишається з нами, але ось спосіб установки файлів значно змінюється. При всьому цьому, Google поки не пояснює, чи буде взагалі можлива ручна інсталяція.

Софт для роботи з AAB існує давно, але одна справа, коли вся ця система буде офіційно прив’язана до Play Маркету і цей процес буде автоматизовано, а інша – ручна установка з невідомих джерел.