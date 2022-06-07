Відома ціна premium аккаунту в Telegram

На одному із прихованих екранів у беті клієнта для Android виявили можливу вартість передплати – $4.99 на місяць. Звичайно, це число може змінитися на момент релізу. Крім того, воно, швидше за все, відрізнятиметься від країни до країни.





У Telegram-каналі видання «Код Дурова» вже провели опитування щодо того, чи готові люди платити таку ціну за передплату. З 11 тисяч тих, хто проголосував, лише 17% вважали прийнятною вартість у $4.99.

Що стосується функцій, до яких дасть доступ передплата, то серед них: можливість завантажити файли вагою до 4 ГБ замість 2 ГБ, розшифровка голосових повідомлень, відключення вбудованої реклами в Telegram, унікальні стікери та реакції та ін.