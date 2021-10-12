Експерти розповіли, чому Windows 10 довго завантажується і як її прискорити

Не завжди зручно, коли комп’ютер довго вмикається. На швидкість завантаження Windows 10 може впливати безліч різних чинників. Розповімо про них і також дамо поради.





Від чого залежить швидкість завантаження Windows?

Першочерговими факторами є залізо – процесор (частота, ядерність), оперативна пам’ять і тип накопичувача. В принципі, тут все зрозуміло – чим краще процесор і чим більше пам’яті, тим швидше.

З приводу накопичувача теж все просто – твердотільний накопичувач (SSD) на багато разів швидше класичного HDD. Тому, якщо у вас звичайний жорсткий диск, то навряд чи ви зможете значно прискорити завантаження операційної системи. Також на швидкість завантаження можуть впливати різні апаратні проблеми.

Інші причини повільного завантаження Windows 10 програмні. Про них поговоримо трохи ширше, так як модернізувати комп’ютер можуть не всі, а залізти в налаштування може кожен користувач Windows 10. Програмно швидкість завантаження системи залежить від: програм і служб, які завантажуються разом з системою і включення швидкого запуску (якщо вимкнено).

Також на швидкість впливає і вільне місце на диску C – для Windows 10 потрібно залишати не менше 10 гігабайт вільного місця.

Для збільшення швидкості включення комп’ютера потрібно:

1. Переконатися в тому, що включений швидкий запуск. Робиться це в панелі управління в розділі «Електроживлення» у вкладці «Дія кнопок живлення»:

Щоб проставляти галочки, потрібно натиснути зверху «Зміна параметрів, які зараз недоступні»

2. Відкрити диспетчер завдань (Ctrl + Shift + Esc) і відключити зайві програми, які включаються разом з комп’ютером.

Наприклад, нам не потрібно, щоб при включенні комп’ютера відразу запускався браузер Edge і ми його відключаємо. За таким принципом можна відключити програми і запускати їх у міру потреби.

Також варто поглянути на розділ «Служби» в диспетчері завдань. Тут складніше і діяти потрібно логічним шляхом. Наприклад, у вас немає принтера або ігрової приставки Xbox – ці служби можна спокійно відключити. У будь-якому випадку, якщо незрозуміло яку службу вимикати завжди можна скористатися пошуком.

До речі – на час, який проходить після включення і комфортного використання ПК впливає також кількість підключених USB пристроїв – якщо до ПК підключено багато пристроїв, то системі потрібно якийсь час на ініціалізацію даних підключень.