YouTube без реклами і без Premium: з’явився новий безплатний спосіб

Користувачі отримали ще один спосіб дивитися YouTube без нав’язливої реклами, не оформлюючи платну підписку YouTube Premium. Нову функцію запустила компанія DuckDuckGo у своєму фірмовому браузері.

Йдеться про вбудоване блокування відеореклами на YouTube. За словами DuckDuckGo, браузер тепер може блокувати більшість рекламних роликів, які з’являються перед відео або під час перегляду. Завдяки цьому користувачі можуть дивитися ролики на YouTube з меншими перериваннями.

Як це працює

Функція YouTube Ad Blocking уже доступна у браузері DuckDuckGo для Windows, macOS та iPhone. На цих платформах вона має бути активована за замовчуванням, якщо встановлена актуальна версія програми. Для Android нововведення теж готують до автоматичного ввімкнення, але наразі його можна активувати вручну в налаштуваннях браузера.

Джерело: DuckDuckGo

Важлива деталь: блокування працює саме у браузері DuckDuckGo на сайті YouTube. Якщо на смартфоні посилання автоматично відкривається у застосунку YouTube, нова функція не спрацює. У такому разі відео потрібно відкривати через вебверсію YouTube у самому браузері.

Є кілька нюансів

DuckDuckGo уточнює, що для блокування реклами використовуються фільтри з відкритих списків, зокрема ті, що пов’язані з проєктом uBlock Origin. Компанія також може додавати власні правила, щоб зменшити кількість помилок і зробити роботу функції стабільнішою.

Втім, повністю ідеальним рішення назвати не можна. Як і у випадку з іншими блокувальниками реклами, іноді відео можуть завантажуватися трохи довше. Крім того, DuckDuckGo говорить саме про блокування більшості відеореклами, а не гарантує повне зникнення всіх рекламних вставок.

Попри це, нова функція може стати зручною альтернативою для тих, хто не хоче платити за YouTube Premium, але водночас втомився від великої кількості рекламних пауз.