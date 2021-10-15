Експерт розповів, чим можуть бути небезпечні в Україні месенджери

Месенджери стали одним з найбільш ефективних засобів комунікації. Ні електронна пошта, ні навіть телефонна розмова не дають можливості так лаконічно і швидко викладати свої думки. На тлі зростаючого попиту на сервіси миттєвого обміну повідомленнями росте і конкуренція між розробниками цього виду ПО. Для кожної цільової групи народжуються свої продуктивні і зручні програми, розповів GSMinfo керуючий директор компанії Slaxico Іван Грималюк.





Першою і найголовнішою якістю месенджера є його безпека. Cистема передачі повідомлень побудована за принципом користувач-сервер-користувач і в рідкісних випадках за принципом peer-to-peer. У першому випадку дані на якийсь час зберігаються на сервері компанії-розробника. Формат, в якому ці дані зберігаються, грає велику роль.

Найпопулярніші додатки підтримують якийсь вид шифрування інформації, але навіть якщо самі повідомлення не видно третім особам, то з метаданими творець програми ознайомитися все-таки може. Метадані включають в себе інформацію про номер і тип пристрою, з якого ви спілкуєтеся, вашу IP-адресу в мережі і навіть телефонний номер – це необхідно враховувати “, – говорить експерт.

У той же час peer-to-peer-месенджери в рази підвищують безпеку комунікації. Ключова їх відмінність полягає в тому, що спілкування відбувається в обхід проміжних серверів, безпосередньо між пристроями співрозмовників. Канал зв’язку при цьому додатково шифрується, а ключі доступу зберігаються тільки в учасників листування. Але за цим слідують і деякі незручності. Перше і головне полягає в тому, що ви не можете зайти в свій чат з іншого девайса, так як він не перебуває в ланцюжку спілкування, і на ньому відповідно немає ключа доступу. Другий мінус пов’язаний з швидкодією програми.

Функціонал в листуванні по такому стандарту буде обмежений, перетворення відео для більш швидкої передачі або подальше редагування тексту можуть бути не доступні зовсім”, – зазначає Грималюк.

Компромісом можуть стати чати, що працюють через сервер, але мають наскрізне шифрування . Є і нішеві продукти, на зразок blockchain месенджерів, які ще значніше підвищують безпеку.

Простими словами, архітектура такого месенджера настільки складна, що зламати її з якогось одного боку неможливо: елементи для працездатності програми знаходяться на невизначеній кількості пристроїв, але при цьому жоден елемент окремо не несе ніякої важливої ​​інформації”, – пояснив експерт.

Найчастіше чим складніші системи захисту месенджера, тим більше труднощів в його експлуатації відчує користувач – важливо шукати компроміс між безпекою та зручністю. До таких компромісним варіантами експерт відносить, наприклад, Viber та Telegram, які приділяють належну увагу конфіденційності вашої переписки, не нехтуючи красою і функціональністю. Можна звернути увагу і на месенджер Signal . Зберігаючи зрозумілий інтерфейс і нескладні настройки, він вже робить крок в сторону більш складних нішевих програм, уклав експерт.