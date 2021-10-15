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Лікар розповів про те, що треба їсти після контакту з людиною з коновірусом

15.10.2021
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Коти і коронавірус

Лікар-інфекціоніст Микола Малишев розповів про те як потрібно змінити раціон харчування після контакту з інфікованою коронавірусною інфекцією людиною.


Так, Малишев зазначив, що після контакту із зараженим коронавірусом слід зробити упор в харчуванні на фруктах і овочах. Дані продукти нададуть профілактичний ефект.

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” Зараз осінь, велика кількість овочів і фруктів. Треба їх більш активно споживати ” , – повідомив лікар.

За словами інфекціоніста, після контакту з хворим варто споживати по 400-500 грамів вищеназваних продуктів. Крім іншого лікар попередив, що під час зростання кількості хворих варто обмежити пересування по місту і дотримуватися заходів, спрямованих на зменшення поширення COVID-19.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення порадьтеся з фахівцем.

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