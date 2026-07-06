Google разрешил менять адрес Gmail: функция стала доступна для всех пользователей

В конце 2025 года Google сообщил, что пользователи Gmail наконец-то смогут менять адрес своего почтового ящика — это долгожданная функция, о которой люди просили на протяжении многих лет. Сначала, с 31 марта 2026 года, ею смогли воспользоваться только пользователи из США, а в начале апреля опция появилась и в мобильном приложении — до этого ею можно было воспользоваться только через браузер. Теперь же Google расширяет доступ к возможности изменения адреса для пользователей по всему миру.

Стоит отметить, что внедрение происходит постепенно, поэтому у части пользователей эта функция уже может быть активна, тогда как остальные получат к ней доступ чуть позже.

Как изменить адрес электронной почты Google

Важное ограничение: изменить можно только адрес учетной записи Google, заканчивающийся на @gmail.com, на новый — также с окончанием @gmail.com. Полной свободы выбора домена нет, но и так это значительный шаг вперёд.

Через браузер:

Перейти в настройки аккаунта Google (в Gmail — выбрать «Управление аккаунтом Google»). Откройте раздел «Личные данные», затем — «Электронная почта». Нажмите на свой адрес электронной почты в разделе «Адреса электронной почты учетной записи Google». Выберите функцию «Изменить адрес учетной записи Google». Далее — следуйте инструкциям на экране.

В приложении Gmail (Android и iOS): последовательность действий такая же — нужно нажать на аватар, выбрать «Управление учетной записью Google», затем «Личные данные» → «Электронная почта» → свой адрес → «Изменить адрес учетной записи Google».

Что происходит со старым адресом

Прежний адрес никуда не исчезает — после добавления нового он становится дополнительным адресом учетной записи. То есть можно пользоваться одновременно и новым, и старым адресом, а письма будут приходить на каждый из привязанных адресов.

В любой момент можно вернуться к предыдущему адресу, но в течение 12 месяцев создать новый адрес для учетной записи будет невозможно. Удалить уже добавленный адрес тоже нельзя. Каждый из адресов можно использовать для входа в сервисы Google — Gmail, Карты, YouTube, Google Play или Google Диск.

Сколько раз можно менять адрес

Пользователь может создать максимум 3 новых адреса для своей учетной записи — все обязательно с окончанием @gmail.com. Вместе с исходным адресом это дает до 4 адресов на одну учетную запись. Все они навсегда привязаны именно к этой учетной записи: ими нельзя делиться с другими людьми или использовать для создания новой отдельной учетной записи.