OUKITEL оголосила дату світової прем’єри планшета RT3 Mini Rugged Tablet

Сьогодні світовий технологічний бренд OUKITEL підтвердив, що 21 грудня 2022 він випустить найменший міцний планшет з доступом в Інтернет і 64 ГБ ПЗУ – OUKITEL RT3.

OUKITEL RT3

Міцний планшет, здатний витримувати грубе поводження та справно працювати навіть в екстремальних умовах, служить цілям різних галузей промисловості, від будівництва до машинобудування та освіти. Одна з проблем традиційних планшетів підвищеної міцності полягає в тому, що ці пристрої, як правило, великі та громіздкі.

8-дюймовий захищений планшет OUKITEL RT3, розроблений з урахуванням вимог портативності та міцності, є легким і портативним планшетом, який можна легко носити з собою, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і всебічний захист. Незважаючи на те, що розміри пристрою становлять 209 x 136,6 x 14 мм, а вага – 538,1 г, він здатен витримувати випадкові удари, падіння, вібрації, екстремальні температури, пил, бруд, воду, лід, сніг та дощ.

Міцний дизайн

Стійкий до подряпин IPS-екран та захисний прогумований корпус роблять OUKITEL RT3 міцним, стійким до ударів, падінь та вібрацій, водонепроникним та пилозахищеним. Маючи класи водонепроникності IP68 та пилозахисту IP69K, він захищений від занурення у воду на глибину до 1,5 метрів на термін до 30 хвилин, а також від попадання пилу, піску тощо. Крім того, сертифікований за стандартом MIL-STD-810H, що гарантує, що він витримає падіння з висоти 1,5 метра на землю.

Зручна портативність

8-дюймовий сенсорний дисплей з яскравістю 400 ніт забезпечує винятковий огляд та зручність використання. Будь то вологий склад або відкритий майданчик, цей міцний планшет матиме чіткий екран. Цей компактний та портативний планшет легко переносити та тримати в руках під час роботи. Він відмінно підходить для ведення обліку, управління запасами, аварійних служб, освіти, розваг та багато іншого.

Швидка та плавна робота

Надійний планшет OUKITEL RT3 оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Helio P22, ОС Android 12 та 4 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечує швидке виконання програм, швидку передачу файлів та плавну багатозадачність. Користувачі OUKITEL RT3 можуть швидко перемикатися між кількома програмами.

Внутрішньої пам’яті 64 ГБ достатньо для основних програм, зображень та файлів. Для розширення пам’яті можна вставити картку microSD об’ємом до 1 ТБ.

Акумулятор ємністю 5150 мАг

Пристрій постачається з акумулятором ємністю 5150 мАг. Компанія OUKITEL стверджує, що ця батарея здатна забезпечити енергією на весь день для пригод на природі або тривалих робочих змін до 490 годин у режимі очікування або 15 годин у режимі розмови на одному заряді.

Що ще дивніше, він підтримує функцію зворотної зарядки – як банк живлення ємністю 5 150 мАг, щоб дати заряд іншому USB-пристрою, що потребує енергії.

Система потрійних камер

Цей мініатюрний міцний планшет оснащений трьома камерами, двома на задній панелі та камерою для селфі. Основна камера з 16-Мп сенсором Sony IMX519 та світлодіодним спалахом відмінно підходить для створення чудових знімків в умовах яскравого та слабкого освітлення. До основної камери додається макрокамера для зйомки об’єктів крупним планом.

Є фронтальна камера з роздільною здатністю 8 МП для якісних селфі та відеодзвінків.

Інші особливості

Планшет дозволяє одночасно використовувати дві SIM-картки nano або одну SIM-карту nano з однією карткою microSD. Підтримка стільникового зв’язку дозволяє користувачам залишатися на зв’язку та отримувати доступ до даних у будь-який час та в будь-якому місці.

Портативний планшет OUKITEL RT3 підтримує GPS, ГЛОНАСС, Galileo та BeiDou, що дозволяє користувачам швидко визначати розташування та планувати маршрут.

Серед інших особливостей планшета варто відзначити підтримку 2.4G/5G Wi-Fi та Bluetooth 5.3, подвійні динаміки, сканування штрих-кодів, OTG та підтримку сумки для інструментів.

Ціноутворення та доступність

Світова прем’єра планшета OUKITEL RT3 mini rugged tablet відбудеться 21 грудня до 25 грудня 2022 року. У період світової прем’єри OUKITEL пропонує знижку понад 50% OFF та додатковий купон на $10 як бонус. Код купона – OUKITELRT3MN. Остаточна ціна нового міцного планшета складає лише $139,99.