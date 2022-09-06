Чим небезпечні сирійські дрони та корейські ракети для ЗСУ

Дрони із Сирії, ракети з Кореї — саме так сьогодні армія Росії поповнює військовий арсенал, через накладені на неї санкції. Країна агресор не може закуповувати компоненти для ракет та БПЛА за кордоном, як раніше, а власних потужностей вже не вистачає. Чи спричинить це додаткові складнощі на фронті для ЗСУ — розповів американський полковник у відставці Марк Кансіан.





З його слів ніякі дрони та ракети із країн, що за “залізною завісою” бути не може. Так, Кремль планує використати БПЛА для полювання на комплекси HIMARS. Але шансів на успіх Росії полковник не дає.

Марк Кансіан розповів, чому критично ставиться до планів РФ. По-перше, щоб реалізувати таку задачу, необхідно витратити час, на розробку системи комунікації між ракетами та літальними апаратами.

По-друге, іранські безпілотники необхідно інтегрувати у системи ППО. Якщо цього не зробити, протиповітряна оборона знищуватиме іранські дрони, тому що не розпізнаватиме їх. Для цього необхідно зробити програму та інтегрувати її, потім протестувати. Скоріш за все випадки «дружнього вогню» дуже зростуть у кількості.

По-третє, ці країни знаходяться під санкціями Європи та США, їх рівень розвитку науки, військової галузі в умовах ізоляції відстає на десятки років від міжнародного. Тому чекати, що Сирія чи Корея можуть виготовлювати якісну сучасну зброю не слід. Вони не можуть закуповувати імпортні компоненти, розробляти сучасне програмне забезпечення, не мають змоги ділитись і обмінюватись досвідом. Компоненти скоріш за все купують на чорному ринку. Тому важко говорити навіть про безпеку російських солдатів.

А тим часом ЗСУ успішно використовують радянські МіГ-29 для запуску американських ракет HARM та завдавати ударів по логістиці ворога. Також чудово справляються із бойовими задачами HIMARS.