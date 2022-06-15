Найменший з сучасних смартфонів Mode1 GRIP вже продається в Японії

Тренд на великі смартфони призвів до значного дефіциту мініатюрних моделей, хоча попит на них зростає – компактні розробки від Sony це підтверджують. Mode1 GRIP, продаж якого вже розпочався в Японії – це своєрідний привіт з минулого. Дизайн кінця 2010-х років, маленький якісний корпус та сучасне устаткування привертають увагу гаджетоманів до новинки.





Фізичні розміри корпуса та дисплея – головна особливість пристрою. З усіх актуальних моделей поточного року цей девайс є найменшим, він перевершив у своїй мініатюрності навіть популярний iPhone 13 Mini. Діагональ смартфона Mode1 GRIP становить лише 5 дюймів, а роздільна здатність склала 576*1440 точок. Співвідношення діагоналі до роздільної здатності забезпечило високу щільність пікселів, тобто значну деталізацію та якість зображення. Проте тренд на збільшення частоти оновлення кадрів оминув цю модель – маємо лише 60 Гц.

Продуктивність смартфона забезпечує не найсвіжіший, проте актуальний процесор MediaTek Helio P70. Багатозадачність реалізовано завдяки 4 ГБ ОЗП, а внутрішній накопичувач отримав 64 ГБ простору.

Компактні розміри не завадили виробникові встановити досить цікаву камеру – основний подвійний модуль отримав роздільну здатність в 48 Мп та 8 Мп, а фронтальний пропонує 25 Мп. Головний модуль має електронну стабілізацію та записує відео у Full HD.

В якості операційної системи обрано Android 11-ої версії. В наявності також всі необхідні інтерфейси бездротового обміну даними: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ІЧ-порт. Замість трендового 5G Mode1 GRIP працює в мережах четвертого покоління.

Тильну панель пристрою виготовлено зі скла, а отже Mode1 GRIP отримав і бездротову зарядку, щоправда, її потужність не перевищує 5 Вт. Популярність моделі на батьківщині обумовлена прагненням людей користуватись технікою, що співвідноситься з фізичним розміром власника. Оскільки більшість мешканців Японії має маленькі долоні, вихід смартфону Mode1 GRIP став для них справжнім дивом.