Анонсовано стандарт USB нового покоління

Розробники з організації USB Promoter Group оголосили про завершення сертифікації стандарту USB4 Version 2.0 з конектором Type-С, пропускна здатність якого перевершує оригінальну версію USB4 та Thunderbolt 4. Про це повідомляє видання ArsTechnica.





Зазначається, що USB4 Version 2.0 здатний передавати інформацію зі швидкістю до 80 Гбіт/с, що вдвічі швидше за показники оригінального USB4 і Thunderbolt 4. Для досягнення цього показника користувачам необхідно буде використовувати спеціальні USB-проводи, які з’являться на ринку пізніше. При цьому новий стандарт сумісний з аксесуарами USB минулих поколінь. Однак у такому разі максимальна швидкість передачі даних буде обмежена їх граничною пропускною здатністю.

Коли саме на ринку з’являться пристрої з портами USB4 Version 2.0 та відповідні аксесуари, поки не повідомляється. Однак відомо, що всі специфікації стандарту та аксесуарів будуть оголошені до листопада, в рамках форуму USB DevDays 2022. Після цього будуть випущені рекомендації щодо брендингу та маркетингу нового стандарту для виробників техніки.