Totoya RAV4 2025: японці оновили свій паркетник

Toyota представила повністю оновлений кросовер RAV4 шостого покоління. Модельний ряд розділений на три лінійки: Core, Rugged і Sport. Вперше всі версії будуть доступні виключно з гібридними та підзаряджаємими гібридними (PHEV) установками.

Покупцям запропонують три варіанти трансмісії: передньопривідний гібрид (226 к.с.), повнопривідний гібрид (236 к.с.) і повнопривідний PHEV (320 к.с. з запасом ходу 50 миль на електротязі). На особливу увагу заслуговує можливість швидкої зарядки PHEV-версій — від 10 до 80% всього за 30 хвилин.

Новий RAV4 отримав більш ефективні інвертори на карбіді кремнію і збільшену батарею. У версії GR Sport компанія допрацювала підвіску і рульове управління, а також запропонувала інтер’єр з мікрофіброю.

Нова програмна платформа Arene відповідає за роботу просунутих систем допомоги водієві Toyota Safety Sense 4.0 і мультимедійної системи з поліпшеним інтерфейсом. Ще тут є Apple CarPlay і Android Auto.

Продажі оновленого RAV4 почнуться в кінці 2025 року, а точні ціни Toyota оголосить ближче до старту продажів.