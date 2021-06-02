Українці зможуть заробити знявши на відео порушення правил дорожнього руху

Міністерство внутрішніх справ України та інші державні інституції залучені до програми по перешкоджанню порушення водіями правил дорожнього руху. Саме ігнорування власниками автомобільного транспорту ПДР і є причиною виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Поліція збирається досягни нульових показників аварійності та смертності, тому урядовці прийняли рішення надати водіям можливість контролю за додержанням цих правил іншими учасниками руху.





Таку інформацію розповсюдив Антон Геращенко, який обіймає посаду заступника голови силового відомства України. Про це чиновник детально розповів на брифінгу, який присвячено першій річниці роботи авто-фіксацій порушень правил дорожнього руху.

За словами високопосадовця, положення відповідного законопроєкту вже розробляються у відомстві. Також до його розроблення залучені юристи з Міністерства цифрової трансформації. Нову опцію впровадять в популярний застосунок «Дія».

Водії, які хочуть надати допомогу поліцейським з встановлення порушників ПДР, повинні завантажити відео з порушенням на відповідний портал. Правоохоронці, проаналізувавши отримані дані, складають протокол та відправляють документ порушнику. Також цей ролик може бути наданий суду як доказ скоєного порушення. За кожне повідомлення про порушення дорожнього руху поліція буде виплачувати помічникам до 10% від накладеного штрафу.