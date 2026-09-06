Електроенергія стала новим ресурсом війни: як змінюється бойова техніка

Сучасна бронемашина дедалі менше нагадує просто двигун, гармату та броньовану коробку. Всередині працюють комп’ютери, цифровий зв’язок, тепловізори, радари, комплекси активного захисту, системи РЕБ та обладнання для взаємодії з безпілотниками. І практично кожному з цих компонентів постійно потрібна електроенергія.

Наскільки серйозною стала ця проблема, добре демонструє саме війна в Україні. В опублікованому у 2026 році дослідженні армії США зазначається, що звичайний командний пункт ротного рівня може постійно споживати 2–3 кВт, а одна команда операторів дронів протягом доби заряджає до 10–12 комплектів акумуляторів. Потужні автомобільні системи радіоелектронної боротьби можуть вимагати вже 5–10 кВт безперервного живлення.

Тому виробники військової техніки фактично почали боротися вже не лише за кінські сили та запас ходу, а й за кіловат-години.

Бойова машина може годинами працювати з вимкненим двигуном

Один зі свіжих прикладів — новий військовий акумулятор COMBATT ELI-52526-GM 6T від компанії Epsilor, серійне виробництво якого розпочалося у вересні. Він має ємність 174 А·год і накопичує 4,4 кВт·год енергії у стандартизованому військовому форматі 6T.

Сам виробник називає його найенергоємнішим акумулятором такого класу. Він призначений не тільки для бронетехніки, а й для мобільних командних пунктів, систем озброєння, польових укриттів та автономних джерел живлення.

Особливо важливим стає режим так званого silent watch — «тихого спостереження». Машина може стояти із заглушеним дизельним двигуном, але її засоби зв’язку, сенсори, комп’ютери та інша електроніка продовжують працювати. Це не робить бронетехніку невидимою, однак зменшує шум, теплову сигнатуру та витрати пального.

У США йдуть ще далі та інтегрують гібридні системи у Stryker, Bradley та інші військові платформи. DEVCOM очікує від таких рішень близько 10 годин тихого спостереження і приблизно 4,8 км руху лише на електротязі. Крім того, сама машина може віддавати електроенергію іншим споживачам і навіть ставати елементом польової мікромережі.

Гібрид замість повністю електричного танка

Мова при цьому не йде про швидку появу повністю електричних танків. Для важкої бойової техніки дизельне пальне поки має величезну перевагу: його можна швидко доставити та за кілька хвилин заправити машину, тоді як заряджання батарей подібної енергоємності створило б серйозні логістичні проблеми.

Саме тому найбільш реалістичним напрямом стають гібридні силові установки. Вони залишають двигун внутрішнього згоряння, але додають батарею, електромотори та потужну високовольтну систему.

Lynx XM30

Один із найпоказовіших прикладів уже вийшов із креслень. 1 вересня American Rheinmetall передала армії США перший із восьми прототипів Lynx XM30, що бере участь у програмі створення наступника бойової машини піхоти M2 Bradley. Машина отримала гібридно-електричну силову установку, а після перевірок прототип має пройти повноцінні військові випробування.

Цінність такої схеми полягає не тільки в економії пального. Гібридна трансмісія стає великою бортовою електростанцією, від якої можна живити радари, РЕБ, системи протидії дронам та іншу дедалі потужнішу електроніку.

Досвід російсько-української війни вже продемонстрував, наскільки сильно поле бою залежить від дронів, цифрового зв’язку та радіоелектронної боротьби. Тому наступне покоління бронетехніки може відрізнятися від сучасного не стільки появою фантастичної зброї, скільки значно більшим запасом електроенергії. Поряд із пальним та боєприпасами кіловат-години фактично стають ще одним ресурсом війни.