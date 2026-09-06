Электроэнергия стала новым ресурсом войны: как меняется боевая техника

Современная бронемашина всё меньше напоминает просто двигатель, пушку и бронированный корпус. Внутри работают компьютеры, цифровая связь, тепловизоры, радары, комплексы активной защиты, системы РЭБ и оборудование для взаимодействия с беспилотниками. И практически каждому из этих компонентов постоянно требуется электроэнергия.

Насколько серьёзной стала эта проблема, хорошо демонстрирует именно война в Украине. В исследовании армии США, опубликованном в 2026 году, отмечается, что обычный командный пункт ротного уровня может постоянно потреблять 2–3 кВт, а одна команда операторов дронов в течение суток заряжает до 10–12 комплектов аккумуляторов. Мощные автомобильные системы радиоэлектронной борьбы могут потребовать уже 5–10 кВт непрерывного питания.

Поэтому производители военной техники фактически начали бороться уже не только за лошадиные силы и запас хода, но и за киловатт-часы.

Боевая машина может часами работать с выключенным двигателем

Один из недавних примеров — новый военный аккумулятор COMBATT ELI-52526-GM 6T от компании Epsilor, серийное производство которого началось в сентябре. Он имеет ёмкость 174 А·ч и аккумулирует 4,4 кВт·ч энергии в стандартизированном военном формате 6T.

Сам производитель называет его самым энергоемким аккумулятором такого класса. Он предназначен не только для бронетехники, но и для мобильных командных пунктов, систем вооружения, полевых укрытий и автономных источников питания.

Особенно важным становится режим так называемого silent watch — «тихого наблюдения». Машина может стоять с заглушенным дизельным двигателем, но её средства связи, датчики, компьютеры и прочая электроника продолжают работать. Это не делает бронетехнику невидимой, однако снижает шум, тепловую сигнатуру и расход топлива.

В США идут ещё дальше и интегрируют гибридные системы в Stryker, Bradley и другие военные платформы. DEVCOM рассчитывает, что такие решения обеспечат около 10 часов бесшумного наблюдения и примерно 4,8 км движения исключительно на электротяге. Кроме того, сама машина может отдавать электроэнергию другим потребителям и даже становиться элементом полевой микросети.

Гибрид вместо полностью электрического танка

Речь при этом не идет о скором появлении полностью электрических танков. Для тяжёлой боевой техники дизельное топливо пока имеет огромное преимущество: его можно быстро доставить и за несколько минут заправить машину, тогда как зарядка батарей подобной ёмкости создала бы серьёзные логистические проблемы.

Именно поэтому наиболее перспективным направлением становятся гибридные силовые установки. В них сохраняется двигатель внутреннего сгорания, но добавляются аккумулятор, электродвигатели и мощная высоковольтная система.

Lynx XM30

Один из наиболее показательных примеров уже воплотился в реальность. 1 сентября компания American Rheinmetall передала армии США первый из восьми прототипов Lynx XM30, участвующих в программе по созданию преемника боевой машины пехоты M2 Bradley. Машина получила гибридно-электрическую силовую установку, а после проверок прототип должен пройти полноценные военные испытания.

Ценность такой схемы заключается не только в экономии топлива. Гибридная трансмиссия превращается в крупную бортовую электростанцию, от которой можно питать радары, средства РЭБ, системы противодействия дронам и другую, все более мощную электронику.

Опыт российско-украинской войны уже показал, насколько сильно поле боя зависит от дронов, цифровой связи и радиоэлектронной борьбы. Поэтому следующее поколение бронетехники может отличаться от современного не столько появлением фантастического оружия, сколько значительно большим запасом электроэнергии. Наряду с топливом и боеприпасами киловатт-часы фактически становятся ещё одним ресурсом войны.