Компания Maxell разработала твердотельную батарею, выдерживающую температуру 150 °C и заряжающуюся без проводов

Японская компания Maxell представила необычный аккумулятор для промышленной электроники и IoT-устройств. Новый модуль построен на основе полностью твердотельной батареи, имеет размеры обычного элемента 1/2AA и может заряжаться без физического подключения кабеля.

Диаметр корпуса составляет 14,5 мм, высота — 25,2 мм. Именно такие размеры имеют литий-тионилхлоридные батареи ER формата 1/2AA, которые широко используются в датчиках, «умных» счетчиках, системах резервного питания и другой промышленной электронике. Выходное напряжение нового модуля также соответствует стандартным ER-батареям и составляет 3,6 В.

Главное отличие заключается в том, что традиционные ER-элементы являются одноразовыми, тогда как разработку Maxell можно заряжать многократно. Внутри небольшого корпуса инженеры разместили саму твердотельную батарею, схему беспроводного приема энергии и преобразователь напряжения.

Аккумулятор может работать при температуре 150 градусов

Компания Maxell подготовила две версии модуля. Первая рассчитана на работу при температуре до 125 °C, вторая — до 150 °C. Для обычных литий-ионных аккумуляторов такие условия являются чрезвычайно сложными, тогда как одним из ключевых преимуществ твердотельной технологии является именно высокая термостойкость.

Беспроводная зарядка решает ещё одну проблему. Если аккумулятор установлен в герметичном датчике, производителю не нужно делать в корпусе крышку для замены батареи или разъём USB. Устройство можно полностью изолировать от воды, пыли и других внешних факторов и заряжать через корпус.

Один из первых практических сценариев Maxell уже тестирует совместно с японской компанией House Foods. Компании тестируют твёрдотельные батареи в температурных регистраторах, которые используются при стерилизации продуктов. Такое оборудование должно одновременно выдерживать высокую температуру и оставаться хорошо защищённым от проникновения влаги.

Впрочем, просто вставить новый аккумулятор в любое устройство вместо старой батарейки пока не получится. Компания Maxell отмечает, что зарядное устройство необходимо разрабатывать под конкретное оборудование, а возможность беспроводной зарядки зависит от материала его корпуса. Сроки серийного производства и цену компания пока также не называет.

В сфере бытовой электроники эта разработка вряд ли в ближайшее время заменит обычные батарейки типоразмера AA или AAA. Зато в промышленных датчиках, где замена батареи обходится дороже, чем сам элемент питания, или вообще требует остановки оборудования, многоразовый аккумулятор с беспроводной зарядкой может оказаться гораздо более практичным решением.

Maxell уже серийно производит некоторые типы твёрдотельных батарей и планирует расширять их применение в промышленности. Компания также рассматривает возможность сочетания таких элементов с беспроводной зарядкой и технологиями сбора энергии из окружающей среды.